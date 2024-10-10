При театральном прокате в фильме была сцена, в которой появляется призрачный персонаж из киносерии «Стри». Это привело к тому, что режиссёр Раадж Шандильяа был вынужден принести извинения создателям «Стри» за несанкционированное использование персонажа. Кроме того, сцена была удалена в релизе фильма на домашнем видео.