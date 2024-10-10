Оповещения от Киноафиши
«Рай под ногами матерей 2: Письмо матери»
Рейтинги
5.4 Рейтинг IMDb: 5.2
Домашнее видео Вики и Веди

Домашнее видео Вики и Веди

Индийская комедия о паре, чьё интимное видео из 90-х вызывает переполох в маленьком городе Vicky Vidya Ka Woh Wala Video 18+
О фильме

В маленьком городе начинается хаос, когда в открытый доступ попадает интимное видео Вики и Видьи 90-х годов.

Домашнее видео Вики и Веди - trailer
Домашнее видео Вики и Веди  trailer
Страна Индия
Продолжительность 2 часа 29 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 10 октября 2024
Дата выхода
11 октября 2024 Россия Indian Films
11 октября 2024 Великобритания 12A
10 октября 2024 Германия 12
11 октября 2024 Индия UA
11 октября 2024 ОАЭ TBC
Сборы в мире $437 493
Производство Balaji Telefilms, T-Series Films, Thinkink Picturez
Другие названия
Vicky Vidya Ka Woh Wala Video, Домашнее видео Вики и Веди
Режиссер
Радж Шаандиляа
В ролях
Трипти Димри
Трипти Димри
Раджкумар Рао
Виджай Рааз
Арчана Пуран Сингх
Маллика Шерават
Рейтинг фильма

5.4
Оцените 11 голосов
5.2 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Интересные факты

При театральном прокате в фильме была сцена, в которой появляется призрачный персонаж из киносерии «Стри». Это привело к тому, что режиссёр Раадж Шандильяа был вынужден принести извинения создателям «Стри» за несанкционированное использование персонажа. Кроме того, сцена была удалена в релизе фильма на домашнем видео.

Трейлеры фильма
Домашнее видео Вики и Веди - trailer
Домашнее видео Вики и Веди Trailer
Кадры из фильма
