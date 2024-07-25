Оповещения от Киноафиши
Легенда об Ориксе

Легенда об Ориксе

Return 18+
О фильме

Глубоко в пустыне, в Большом Оазисе, беззаботно живёт юный Харди, сын вожака ориксов — Мертини. Когда волки во главе с Антосом нападают на Большой Оазис, Харди сбегает в Прекрасный Оазис и надеется найти там подкрепление. Вожак Прекрасного Оазиса Сарир тепло приветствует Харди и назначает вожаком империи ориксов. Маленький Харди теряется в беззаботной жизни и не замечает большого заговора Сарира, в результате которого Харди изгоняют из Прекрасного Оазиса.

Харди, потерявший родителей, дом и стадо, благодаря поддержке своих друзей постепенно понимает, что чем больше власти, тем больше ответственности. Ради мира в пустыне Харди решает вернуть свой дом в Большом Оазисе.

Легенда об Ориксе - дублированный трейлер
Страна Китай
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 25 июля 2024
Дата выхода
14 ноября 2024 Россия Must see magic film
25 июля 2024 ОАЭ TBC
14 ноября 2024 Узбекистан
Сборы в мире $14 705
Производство Ori Animation
Другие названия
Return, Легенда об Ориксе
Режиссер
Лукас Цяо
В ролях
Ratana
Brian Stivale
Фрэнк Герриш
James Simenc
Devin Hennessy
Все актеры и съемочная группа

Трейлеры мультфильма
Легенда об Ориксе Дублированный трейлер
