Глубоко в пустыне, в Большом Оазисе, беззаботно живёт юный Харди, сын вожака ориксов — Мертини. Когда волки во главе с Антосом нападают на Большой Оазис, Харди сбегает в Прекрасный Оазис и надеется найти там подкрепление. Вожак Прекрасного Оазиса Сарир тепло приветствует Харди и назначает вожаком империи ориксов. Маленький Харди теряется в беззаботной жизни и не замечает большого заговора Сарира, в результате которого Харди изгоняют из Прекрасного Оазиса.

Харди, потерявший родителей, дом и стадо, благодаря поддержке своих друзей постепенно понимает, что чем больше власти, тем больше ответственности. Ради мира в пустыне Харди решает вернуть свой дом в Большом Оазисе.