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Постер мультфильма Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги
7.9
Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги - Трейлер
Киноафиша Фильмы Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги
7.9

Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги

, 2024
Gekijô-ban Blue Lock -Episode Nagi-
Япония / анимация, драма, спорт, аниме / 18+
Аниме о ленивом школьнике, чью жизнь меняет футбол
Трейлеры
Постер мультфильма Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги
7.9
Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги - Трейлер
Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги  Трейлер

О фильме

Ученик второго класса старшей школы Сэйсиро Наги уныло проживал свою жизнь и за все брался лениво. До тех пор, пока Рэо Микагэ, мечтающий победить в Чемпионате мира по футболу, не заметил его талант. Наги начал заниматься футболом по предложению Рэо и тут же проявил свой невероятный вкус в этой игре. И вот однажды он получил приглашение поучаствовать в проекте Синяя Тюрьма. Там его ждали встречи с лучшими нападающими Японии. И так стремление стать лучшим в мире вместе с Рэо привело его в абсолютно новый мир...

В ролях

Симадзаки Нобунага
Симадзаки Нобунага
Seishiro Nagi
Кадзуюки Окицу
Zantetsu Tsurugi
Сома Саито
Hyoma Chigiri
Коки Утияма
Коки Утияма
Rin Itoshi
Хироси Камия
Хироси Камия
Jinpachi Ego
Субару Кимура
Субару Кимура
Ryô Nameoka
Мами Кояма
Мами Кояма
Юма Утида
Юма Утида
Reo Mikage
Кадзуки Ура
Yoichi Isagi
Tasuku Kaito
Meguru Bachira
Юки Оно
Rensuke Kunigami
Режиссер Shunsuke Ishikawa
Сценарист Muneyuki Kaneshiro, Таку Кисимото, Yusuke Nomura, Kôta Sannomiya
Композитор Jun Murayama
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 сентября 2024
Премьера в мире 19 апреля 2024
Дата выхода
15 августа 2024 Россия Синемапарк
27 июня 2024 Австралия PG
27 июня 2024 Азербайджан 12+
19 июля 2024 Болгария
11 июля 2024 Бразилия 12
5 июля 2024 Великобритания PG
23 июля 2024 Германия 12
22 августа 2024 Гонконг
27 июня 2024 Греция
27 июня 2024 Грузия PG-13
11 июля 2024 Доминиканская Республика
18 июля 2024 Израиль
5 июля 2024 Ирландия 12A
5 июля 2024 Испания
17 июля 2024 Италия T
18 июля 2024 Казахстан 14+
26 июля 2024 Китай
18 июля 2024 Кыргызстан 12+
28 июня 2024 Латвия 12+
4 июля 2024 Литва N13
27 июня 2024 Мексика
11 июля 2024 Молдавия AG
11 июля 2024 Нидерланды 6
27 июня 2024 ОАЭ TBC
19 июля 2024 Польша
28 июня 2024 Пуэрто-Рико PG-13
12 июля 2024 Румыния o.A.
28 июня 2024 США PG-13
4 июля 2024 Сербия o.A.
1 августа 2024 Сингапур PG13
22 августа 2024 Таиланд G
12 июля 2024 Тайвань
18 июля 2024 Узбекистан
27 июня 2024 Украина 12+
19 июля 2024 Финляндия 7
3 июля 2024 Франция
4 июля 2024 Хорватия o.A.
4 июля 2024 Черногория o.A.
18 июля 2024 Чехия
12 июля 2024 ЮАР
21 августа 2024 Южная Корея 12
19 апреля 2024 Япония G
Сборы в мире $14 291 561
Производство 8bit
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Рейтинг мультфильма

7.9
Оцените 80 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  374 В жанре «анимация»  68 В жанре «драма»  163 В жанре «спорт»  7 В жанре «аниме »  18 В фильмах Японии  28 В фильмах 2024 года  26
Обновлено 30 марта 2026

Трейлеры мультфильма

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Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги - Трейлер
Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги Трейлер
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Отзывы зрителей о мультфильме Синяя тюрьма: Блю Лок — Эпизод Наги

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:39 Дата обновления: 30 марта 2026, 12:49
Отзывы разделились: к сильным сторонам относятся развитие Наги, сцены с Рео, качественная озвучка и сцена после титров; нейтрально оценивают визуальные эффекты. Слабые стороны — длинный пересказ первого сезона от лица Наги, слабое раскрытие предысторий и несогласованная подача; 3D-анимация рядом с 2D. Цена билета вызывает сомнение. Мнения смешанные; фильм подойдёт фанатам Блю Лок и тем, кто хочет увидеть взгляд на Наги.
Саммари составлено ИИ на основе 40 отзывов.

Отзывы о мультфильме

Tolk 11 августа 2024, 18:44
Итак фильм длится полтора часа. Что же нам повествуют на протяжении этого времени? Начну с того, что в фильме присутствуют элементы 3д анимации,… Читать дальше…
София Белозёрова 6 сентября 2024, 03:29
Первую половину фильма было интересно посмотреть историю Наги и Рео: как познакомились, тренили, как попали в Блю Лок. Затем начинается ультра… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас мультфильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот мультфильм снова появится в прокате
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