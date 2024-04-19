Ученик второго класса старшей школы Сэйсиро Наги уныло проживал свою жизнь и за все брался лениво. До тех пор, пока Рэо Микагэ, мечтающий победить в Чемпионате мира по футболу, не заметил его талант. Наги начал заниматься футболом по предложению Рэо и тут же проявил свой невероятный вкус в этой игре. И вот однажды он получил приглашение поучаствовать в проекте Синяя Тюрьма. Там его ждали встречи с лучшими нападающими Японии. И так стремление стать лучшим в мире вместе с Рэо привело его в абсолютно новый мир...