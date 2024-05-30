Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Экзорцизм
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 4.2
2 постера
Экзорцизм

Экзорцизм

Триллер с Расселом Кроу об актёре, который теряет рассудок во время съёмок фильма The Exorcism 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Актёр Энтони Миллер постепенно теряет связь с реальностью на съёмках фильма ужасов. Его дочь не знает, в чём причина странного поведения отца. Виноваты ли прошлые зависимости или в деле замешано нечто более зловещее?

Экзорцизм - дублированный трейлер
Экзорцизм  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 22 июля 2024
Премьера в мире 30 мая 2024
Дата выхода
12 сентября 2024 Россия КароПрокат
13 июня 2024 Австралия MA 15+
4 июля 2024 Азербайджан 18+
21 июня 2024 Болгария
1 августа 2024 Бразилия 16
21 июня 2024 Великобритания 15
14 июня 2024 Вьетнам
20 июня 2024 Греция
11 июля 2024 Грузия R
1 августа 2024 Доминиканская Республика
20 июня 2024 Израиль 14
21 июня 2024 Индия A
5 июля 2024 Индонезия 17+
21 июня 2024 Ирландия 16
31 мая 2024 Испания 16
30 мая 2024 Италия
4 июля 2024 Казахстан 18+
4 июля 2024 Кыргызстан 16+
5 июля 2024 Латвия 16+
5 июля 2024 Литва N
1 августа 2024 Мексика B-15
4 июля 2024 Молдавия N 16
8 августа 2024 Нидерланды 16
13 июня 2024 Новая Зеландия R16
6 июня 2024 ОАЭ TBC
21 июня 2024 Польша
5 июля 2024 Румыния
21 июня 2024 США R
20 июня 2024 Сербия o.A.
4 июля 2024 Сингапур M18
11 июля 2024 Словакия 15
20 июня 2024 Таиланд 15
21 июня 2024 Турция 18+
4 июля 2024 Узбекистан 18+
20 июня 2024 Украина 16+
20 июня 2024 Хорватия 15
29 августа 2024 Чили 14
2 августа 2024 ЮАР 16
15 января 2025 Южная Корея 15
Бюджет $22 000 000
Сборы в мире $12 610 418
Производство Vertical Entertainment, Outerbanks Entertainment, Miramax
Другие названия
The Exorcism, Exorcismo, O Exorcismo, Deo eksosijeum, Dibbook al Ha'Set, Egzorcyzm, El exorcismo de Georgetown, L'esorcismo - Ultimo atto, Ördögűzés, Saatana väljaajamine, Şeytan Ayini, Thầy Trừ Tà, The Exorcist, The Georgetown Project, Ο εξορκισμός, Егзорцизам, Екзорцизм, Экзорцизм, ザ・エクソシズム, 羅素克洛之大法師
Режиссер
M.A. Fortin
Joshua John Miller
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Сэм Уортингтон
Сэм Уортингтон
Саманта Мэтис
Адам Голдберг
Адам Голдберг
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 26 голосов
4.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3671
Смотреть в кино

Экзорцизм - смотреть в онлайн-кинотеатре

Экзорцизм

Отзывы о фильме

Сергей Королёв 14 сентября 2024, 21:13
классный фильм ещё бы раз туда сходил полной компанией. хороший проходной фильм от компании miramax в стиле и крика и всех остальных подростковых… Читать дальше…
Киноафиша.инфо 15 сентября 2024, 19:02
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
Экзорцизм - дублированный трейлер
Экзорцизм Дублированный трейлер
Экзорцизм - trailer
Экзорцизм Trailer
Кадры из фильма
