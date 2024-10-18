Гладиатор 2,

В последующие годы после выхода первого фильма было предпринято множество попыток написать сиквел. Одна из идей, предложенная продюсером Дугласом Уиком, заключалась в том, чтобы поместить тело Максимуса в пещеру и воскресить его подобно Иисусу, но Рассел Кроу сказал ему: «Я не думаю, что у нас есть права на эту историю.» Музыкант Ник Кейв также был приглашён составить вариант по заказу Кроу и сэра Ридли Скотта. Его версия сосредотачивалась на более мифических элементах Древнего Рима и показывала, как Максимус попадает в загробный мир, где сталкивается с душами, которые ещё не вознеслись дальше. В конечном итоге Юпитер и другие римские божества поручают ему вернуться на Землю, чтобы найти и убить Гефеста, бывшее божество, которое их предало. Затем его воскрешают в качестве христианина, и он отправляется в обратный путь в Рим с миссией остановить распространение христианства, одновременно сталкиваясь с новым императором Луцием. Фильм закончился бы тем, что Максимус был проклят жить вечно — в финале шёл бы монтаж, где солдат сражается в Крестовых походах, во Второй мировой войне и во Вьетнамской войне, а в конце появляется современный Максимус, работающий в Пентагоне в Вашингтоне. Студия решила не реализовывать эту версию, но сценарий доступен для чтения в Интернете.