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Постер фильма Гладиатор 2
7.3
Гладиатор 2 - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Гладиатор 2
7.3

Гладиатор 2

, 2024
Gladiator 2
США / боевик, приключения, драма / 18+
Продолжение эпичного блокбастера Ридли Скотта о жестоком Древнем Риме
Трейлеры
Постер фильма Гладиатор 2
7.3
Гладиатор 2 - Дублированный трейлер
Гладиатор 2  Дублированный трейлер

О фильме

Луций, бывший наследник Римской империи, становится гладиатором.

В ролях

Пол Мескал
Пол Мескал
Lucius
Спенсер Трит Кларк
Спенсер Трит Кларк
Педро Паскаль
Педро Паскаль
General Acacius
Дензел Вашингтон
Дензел Вашингтон
Macrinus
Конни Нильсен
Конни Нильсен
Lucilla
Джозеф Куинн
Джозеф Куинн
Emperor Geta
Фред Хехингер
Emperor Caracalla
Лиор Раз
Лиор Раз
Viggo
Дерек Джекоби
Дерек Джекоби
Gracchus
Питер Менса
Питер Менса
Jugurtha
Мэтт Лукас
Мэтт Лукас
Master of Ceremonies
Режиссер Ридли Скотт
Сценарист Дэвид Францони, Скарпа Дэвид, Питер Крэйг
Композитор Гарри Грегсон-Уильямс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 декабря 2024
Премьера в мире 18 октября 2024
Дата выхода
23 ноября 2024 Россия
14 ноября 2024 Австралия MA 15+
15 ноября 2024 Азербайджан
21 ноября 2024 Американские Виргинские острова R
14 ноября 2024 Аргентина
23 ноября 2024 Беларусь
13 ноября 2024 Бельгия
15 ноября 2024 Болгария
14 ноября 2024 Бразилия 16
15 ноября 2024 Великобритания 15
21 ноября 2024 Венгрия
15 ноября 2024 Вьетнам
14 ноября 2024 Германия 16
14 ноября 2024 Гонконг III
14 ноября 2024 Греция
14 ноября 2024 Грузия R
14 ноября 2024 Доминиканская Республика
14 ноября 2024 Израиль
15 ноября 2024 Индия
13 ноября 2024 Индонезия 17+
15 ноября 2024 Ирландия 15A
15 ноября 2024 Исландия Unrated
15 ноября 2024 Испания
14 ноября 2024 Италия T
14 ноября 2024 Казахстан
22 ноября 2024 Канада
22 ноября 2024 Китай
14 ноября 2024 Колумбия
15 ноября 2024 Кыргызстан
15 ноября 2024 Латвия
22 ноября 2024 Литва N
14 ноября 2024 Макао D
14 ноября 2024 Малайзия 18PA
14 ноября 2024 Мексика B-15
15 ноября 2024 Молдавия
14 ноября 2024 Нидерланды 16
14 ноября 2024 Новая Зеландия R16
14 ноября 2024 ОАЭ TBC
15 ноября 2024 Польша
14 ноября 2024 Португалия
21 ноября 2024 Пуэрто-Рико R
15 ноября 2024 Румыния N/A
15 ноября 2024 США
14 ноября 2024 Сербия o.A.
14 ноября 2024 Сингапур M18
14 ноября 2024 Словакия 15
15 ноября 2024 Таджикистан
14 ноября 2024 Таиланд 15
15 ноября 2024 Тайвань 15+
15 ноября 2024 Турция 16+
15 ноября 2024 Узбекистан
14 ноября 2024 Украина 16+
4 декабря 2024 Филиппины R-16
15 ноября 2024 Финляндия Tulossa
13 ноября 2024 Франция 16
21 ноября 2024 Хорватия o.A.
14 ноября 2024 Черногория o.A.
15 ноября 2024 Чехия
13 ноября 2024 Швейцария
14 ноября 2024 Швеция
14 ноября 2024 Эквадор
13 ноября 2024 Эстония
15 ноября 2024 ЮАР 16
13 ноября 2024 Южная Корея 19
15 ноября 2024 Япония
Бюджет $250 000 000
Сборы в мире $462 180 717
Производство Paramount Pictures, Scott Free Productions, Red Wagon Films
Другие названия
Gladiator II, Gladiador II, Gladiator 2, Гладиатор II, Gladiaator II, Gladiateur II, Gladiátor II, Gladiátor II., Gladiatorius 2, Gladiators II, Gladiatorul II, GladIIator, Gladijator II, Gladyatör II, Il gladiatore II, Qladiator 2, Võ Sĩ Giác Đấu 2, Μονομάχος 2, Μονομάχος II, Гладијатор 2, Гладіатор ІІ, Гладыятар II, ग्लैडियेटर 2, グラディエーターII 英雄を呼ぶ声, 神鬼戰士Ⅱ, 角斗士2, 글래디에이터 2, 글래디에이터 II, Gladiador 2, Գլադիատոր 2, 帝國驕雄 2, Qladiator II, 글래디에이터 Ⅱ, 글래디에이터Ⅱ, Gladyatör 2, Il gladiatore 2, المجالد 2, 神鬼戰士II, גלדיאטור 2

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 108 голосов
6.4 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1289 В жанре «боевик»  282 В жанре «приключения»  294 В жанре «драма»  585 В фильмах США  786 В фильмах 2024 года  69
Обновлено 10 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Гладиатор 2 - Дублированный трейлер
Гладиатор 2 Дублированный трейлер
Гладиатор 2 - Трейлер 2
Гладиатор 2 Трейлер 2
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Цитаты

Lucius Врата ада открыты и днём, и ночью; Уменьши спуск, и путь станет лёгким: Но вернуться из ада и увидеть радостные небеса — вот задача и великое трудное дело.

Наша рецензия

Продолжение классического пеплума.
Продолжение классического пеплума. Будучи ребенком, Луций бежал из Римской империи и обосновался где-то в Северной Африке. 16 лет спустя он ведет жизнь обычного фермера и счастлив в отношениях с возлюбленной. Идиллию рушит генерал Марк Акаций, получивший приказ захватить мирное поселение. Легион военачальника берет территорию штурмом. Вторгаясь в город, солдаты Акация убивают жену Луция, а самого его берут в плен и доставляют в Рим. Там он становится собственностью Макрина — экс-раба, ныне возглавляющего школу гладиаторов.…

Отзывы зрителей о фильме Гладиатор 2

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:41 Дата обновления: 10 августа 2026, 18:49
Отзывы разделились: сильные стороны — качественные визуальные эффекты, костюмы и сценография, яркие эпизоды осады и работа Дензела Вашингтона. Слабые — слабый сценарий, непроработанные персонажи, попытки копировать ходы первой части. Общая картина: мнения разнятся — одни хвалят за визуальную сторону, другие критикуют за драматическую арку. Подойдет любителям исторических драм и тем, кто готов к альтернативной трактовке истории.
Саммари составлено ИИ на основе 52 отзывов.
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Интересные факты

В последующие годы после выхода первого фильма было предпринято множество попыток написать сиквел. Одна из идей, предложенная продюсером Дугласом Уиком, заключалась в том, чтобы поместить тело Максимуса в пещеру и воскресить его подобно Иисусу, но Рассел Кроу сказал ему: «Я не думаю, что у нас есть права на эту историю.» Музыкант Ник Кейв также был приглашён составить вариант по заказу Кроу и сэра Ридли Скотта. Его версия сосредотачивалась на более мифических элементах Древнего Рима и показывала, как Максимус попадает в загробный мир, где сталкивается с душами, которые ещё не вознеслись дальше. В конечном итоге Юпитер и другие римские божества поручают ему вернуться на Землю, чтобы найти и убить Гефеста, бывшее божество, которое их предало. Затем его воскрешают в качестве христианина, и он отправляется в обратный путь в Рим с миссией остановить распространение христианства, одновременно сталкиваясь с новым императором Луцием. Фильм закончился бы тем, что Максимус был проклят жить вечно — в финале шёл бы монтаж, где солдат сражается в Крестовых походах, во Второй мировой войне и во Вьетнамской войне, а в конце появляется современный Максимус, работающий в Пентагоне в Вашингтоне. Студия решила не реализовывать эту версию, но сценарий доступен для чтения в Интернете.

Новости о фильме

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