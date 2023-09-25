7.0
Наследник - дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Наследник
7.0

Наследник

, 2023
Le successeur
Бельгия, Канада, Франция / драма, триллер / 18+
Остросюжетная драма о директоре модного дома, чья жизнь рушится после смерти отца
30-летний Элиас Барнес — новый директор парижского модного дома. Идут съёмки рекламной кампании, «горят» обложки, последние прогоны перед показом первой коллекции — всё, чего Элиас добивался всю жизнь.Внезапно он узнает о смерти своего отца, с которым не общался много лет. Теперь Элиасу предстоит отправиться в Монреаль и разобраться с наследством, которое может разрушить его карьеру и мечты.

Марк-Андре Гронден
Ив Жак
Бландин Бури
Винсент Леклерк
Мари-Франс Ламбер
Флоренс Янас
Режиссер Ксавье Легран
Сценарист Ксавье Легран, Alexandre Postel, Dominick Parenteau-Lebeuf
Композитор SebastiAn
Страна Бельгия / Канада / Франция
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 12 июля 2024
Премьера в мире 25 сентября 2023
Дата выхода
25 апреля 2024 Россия RWV Film, A-One Films
30 мая 2024 Гонконг
8 августа 2024 Греция
22 марта 2024 Испания 16
20 февраля 2025 Италия
2 февраля 2024 Канада
23 августа 2024 Латвия N16
14 марта 2024 Литва N16
22 февраля 2024 Нидерланды 12
24 февраля 2024 Сербия
2 мая 2024 Украина
21 февраля 2024 Франция
19 ноября 2025 Южная Корея
Бюджет €5 800 000
Сборы в мире $1 175 732
Производство KG Productions, Metafilms, Stenola Productions

ОККО
Другие названия
Le successeur, The Successor, O Sucessor, Наследник, Az örökös, Efterträdaren, El sucesor, Ha'Yoresh, L'erede, Secretos oscuros, Succesorul, Ο διάδοχος, Спадкоємець, 繼承風暴

7.0
6.7 IMDb
User 6 марта 2026, 18:50
Что за выражение «приватности судьбы»??😂 есть выражение «превратности судьбы», приватность - это из другой оперы)))
Татьяна Войтухова 26 апреля 2024, 02:07
Очень даже очень. Приватности судьбы 🤔
3 книги, которые стоит прочитать каждому: не занудные и не поучительные — но оставят послевкусие
От этого десерта терял голову сам Иван Грозный: смешайте 2 ингредиента, чтобы закатить царский пир у себя дома
Чехов одной резкой фразой объяснил разницу между мужчиной и женщиной — такое в учебниках не увидишь
Испанцам показали культовый фильм СССР о войне: не «Иди и смотри», но было «грустно» и «тяжело» – вот что думают
Докажите, что «В бой идут одни "старики"» – ваш любимый фильм: найдите среди 6 кадров тот, что из другого кино (тест)
Этот сериал Netflix «в 357 раз лучше "Игры престолов"»: а ведь там нет ни одного дракона – зато оценка 8.2 на IMDb
26 000+ зрителей уже оценили эту криминальную драму из России: «похожа на "Во все тяжкие"», только вместо Хайзенберга – женщина
Любите природу и кино СССР? Для вас тест: угадайте 5 фильмов по кадру с пикником
Первый достойный русский ужастик большинство россиян увидели ещё детьми: «Мне 38, до сих пор боюсь пересматривать»
Угадаете лучший боевик всех времен? Это не «Терминатор» — но фильм «потрясающий от начала и до конца»
«После него жить не хочется», – говорил Рязанов про этот свой фильм: зрителей пугает сильнее любого голливудского ужастика
