6.4 Рейтинг IMDb: 4.8
Не_жилец

Триллер о светской львице, которая впускает в свою квартиру сантехника-маньяка Clawfoot 18+
О фильме

Джанет – классическая светская львица, которая не привыкла сама решать какие-либо проблемы. Однажды в ее дверь постучал незнакомец. Мужчина-сантехник оказался психически неуравновешенным маньяком, который не спешит уходить из ее дома. Что ж, если Джанет хочет вернуться к прежней жизни, или хотя бы сохранить ее, девушке придется избавиться от незваного гостя. Любым способом.

Страна США
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 1 июля 2024
Премьера в мире 14 октября 2023
20 июня 2024 Россия Global Film
13 июня 2024 Азербайджан 18+
13 июня 2024 Кыргызстан
7 июня 2024 Латвия N16
18 июля 2024 ОАЭ 18+
13 июня 2024 Узбекистан
13 июня 2024 Украина
24 апреля 2024 Швейцария
Сборы в мире $49 888
Производство Yale Productions, LB Entertainment, Page 1 Entertainment
Другие названия
Clawfoot, Banho de Sangue, Clawfoot - Blutbad in der Vorstadt, Küüniste vahel, W szponach, Не_жилец, Під каблуком
Майкл Дэй
Нестор Карбонелл
Нестор Карбонелл
Оливер Купер
Оливер Купер
Франческа Фишер-Иствуд
Франческа Фишер-Иствуд
Майло Гибсон
Майло Гибсон
6.4
Оцените 15 голосов
4.8 IMDb
Weteran Mc 13 ноября 2024, 23:49
"Не жилец" - американский голливудский триллер, напоминающий чёрную комедию про светскую львицу, в дом к которой заявился… Читать дальше…
Anna Aksaeva 27 июня 2024, 20:05
Фильмец на "Трояк". Я не любитель смешанных жанров по типу триллер-комедия или пародия на какой-то из жанров.
А в этом случае всё ровно… Читать дальше…
