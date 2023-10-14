Джанет – классическая светская львица, которая не привыкла сама решать какие-либо проблемы. Однажды в ее дверь постучал незнакомец. Мужчина-сантехник оказался психически неуравновешенным маньяком, который не спешит уходить из ее дома. Что ж, если Джанет хочет вернуться к прежней жизни, или хотя бы сохранить ее, девушке придется избавиться от незваного гостя. Любым способом.