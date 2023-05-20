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Постер фильма Только течёт река
6.7
Только течёт река - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Только течёт река
6.7

Только течёт река

, 2023
He bian de cuo wu
Китай / криминал, драма, детектив / 18+
Китайский криминальный детектив о таинственном убийстве старушки
Трейлеры
Постер фильма Только течёт река
6.7
Только течёт река - Дублированный трейлер
Только течёт река  Дублированный трейлер

О фильме

1995 год, провинциальный городок на юге Китая. Полицейский расследует убийство старушки на берегу реки. По свидетельским показаниям и обнаруженным на месте преступления уликам детективы находят нескольких подозреваемых, но нет достаточных оснований, чтобы выдвинуть обвинения ни одному из них.

В ролях

Чжу Илун
Чжу Илун
Ma Zhe
Чжоу Ю
Хоу Тяньлай
Chief of Police
Тун Линькай
Xie
Chu Bu Hua Jie
Цзэн Мэйхуэйцзы
Bai Jie
Chunlei Kang
Madman
Jianyu Wang
Xu liang
Moxi Zishi
Wang Hong
Baisha Liu
Qian Ling
Cao Yang
Granny Four
Cao Yang
Granny Four
Режиссер Вэй Шуцзюнь
Сценарист Вэй Шуцзюнь, Chunlei Kang, Юй Хуа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Китай
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 24 октября 2024
Премьера в мире 20 мая 2023
Дата выхода
27 июня 2024 Россия A-One Films
18 апреля 2024 Азербайджан
5 июня 2024 Бельгия 16
16 августа 2024 Великобритания 15
29 февраля 2024 Германия 12
21 декабря 2023 Гонконг IIA
11 июля 2024 Италия
21 октября 2023 Китай
18 апреля 2024 Кыргызстан
18 апреля 2024 Молдавия
6 июня 2024 Нидерланды 12
18 апреля 2024 Таджикистан
10 июля 2024 Франция
23 мая 2024 Чехия
10 июля 2024 Швейцария
Бюджет 50 000 000 CNY
Сборы в мире $625 578
Производство Hangzhou Dangdang Film, KXKH FILM
Другие названия
He bian de cuo wu, Only the River Flows, 河邊的錯誤, El silencio del agua, Il mistero scorre sul fiume, Only the Rivers flows, Samo reka teče, Sob o Silêncio Das Águas, Tylko rzeka płynie, И только река течёт, Тільки річка тече, Только течёт река, 河边的错误, Течёт только река

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 14 голосов
6.6 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Только течёт река - Дублированный трейлер
Только течёт река Дублированный трейлер
Только течёт река - Тизер
Только течёт река Тизер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Comon 4 июля 2024, 15:53
Непонятный фильм. Восток дело тонкое и непонятное. Мрачное и примитивное повествование, вообщем то ни о чем. Мрачные китайские 90ые, серые… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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