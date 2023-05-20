1995 год, провинциальный городок на юге Китая. Полицейский расследует убийство старушки на берегу реки. По свидетельским показаниям и обнаруженным на месте преступления уликам детективы находят нескольких подозреваемых, но нет достаточных оснований, чтобы выдвинуть обвинения ни одному из них.
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