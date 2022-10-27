Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Изгоняющий дьявола: Апокалипсис
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.2
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис

Изгоняющий дьявола: Апокалипсис

Мистический триллер о противостоянии экзорциста и древнего зла Qodrat 18+
О фильме

Несколько лет назад злой дух убил маленького сына экзорциста Кодрата, а после, когда мужчина отбывал срок, пытался прикончить и его самого, вселившись в тюремного охранника. Теперь Кодрат возвращается в деревню к своему наставнику, где обнаруживает, что тот тяжело болен, а местные жители испытывают всевозможные тяготы — от неурожая до постоянных случаев одержимости.

Изгоняющий дьявола: Апокалипсис  дублированный трейлер
Страна Индонезия / Малайзия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 23 февраля 2023
Премьера в мире 27 октября 2022
Дата выхода
7 ноября 2024 Россия World Pictures
24 ноября 2022 Бруней
3 ноября 2022 Восточный Тимор
24 февраля 2023 Вьетнам
27 октября 2022 Индонезия 17+
14 ноября 2024 Казахстан
1 марта 2023 Камбоджа
7 ноября 2024 Кыргызстан 16+
24 ноября 2022 Малайзия P13
24 февраля 2023 Мьянма
3 мая 2024 Пакистан
8 декабря 2022 Сингапур NC16
7 ноября 2024 Узбекистан 18+
Сборы в мире $95 450
Производство Magma Entertainment, Rapi Films, Ideosource Entertainment
Другие названия
Qodrat, Giáo Sĩ Qodrat, Изгоняющий дьявола: Апокалипсис, Экзорцист
Режиссер
Charles Gozali
Imron Ayikayu
В ролях
Марша Тимоти
Maudy Effrosina
Чечеп Ариф Рахман
Эдуард Маналу
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 12 голосов
6.2 IMDb
Смотреть в кино

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис - дублированный трейлер
Изгоняющий дьявола: Апокалипсис Дублированный трейлер
Кадры из фильма
