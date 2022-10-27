Отзывы о фильме
Несколько лет назад злой дух убил маленького сына экзорциста Кодрата, а после, когда мужчина отбывал срок, пытался прикончить и его самого, вселившись в тюремного охранника. Теперь Кодрат возвращается в деревню к своему наставнику, где обнаруживает, что тот тяжело болен, а местные жители испытывают всевозможные тяготы — от неурожая до постоянных случаев одержимости.
|7 ноября 2024
|Россия
|World Pictures
|24 ноября 2022
|Бруней
|3 ноября 2022
|Восточный Тимор
|24 февраля 2023
|Вьетнам
|27 октября 2022
|Индонезия
|17+
|14 ноября 2024
|Казахстан
|1 марта 2023
|Камбоджа
|7 ноября 2024
|Кыргызстан
|16+
|24 ноября 2022
|Малайзия
|P13
|24 февраля 2023
|Мьянма
|3 мая 2024
|Пакистан
|8 декабря 2022
|Сингапур
|NC16
|7 ноября 2024
|Узбекистан
|18+