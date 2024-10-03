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Постер фильма Досье «Чёрная канарейка»
Постер фильма Досье «Чёрная канарейка»
Постер фильма Досье «Чёрная канарейка»
Рейтинги
5.6 Рейтинг IMDb: 5.4
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Киноафиша Фильмы Досье «Чёрная канарейка»

Досье «Чёрная канарейка»

Боевик с Кейт Бекинсейл об агенте ЦРУ, которая пытается спасти своего мужа Canary Black 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 5
Не пойду 2

О фильме

Чтобы спасти похищенного террористами мужа, лучший оперативник ЦРУ Эйвери Грейвс (Кейт Бекинсейл) вынуждена поставить на карту все: безупречную репутацию, преданность своему делу, да и саму жизнь. Неожиданно став чужой среди своих, она поднимает связи в преступном мире, чтобы раздобыть секретную информацию, которую требуют похитители. Эйвери теперь может положиться только на свои исключительные боевые навыки в смертельной гонке за бесценными данными, способными спровоцировать глобальную катастрофу.

Досье «Чёрная канарейка» - дублированный трейлер
Досье «Чёрная канарейка»  дублированный трейлер
Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 23 октября 2024
Премьера в мире 3 октября 2024
Дата выхода
3 октября 2024 Россия Централ Партнершип
10 октября 2024 Азербайджан 18+
3 октября 2024 Беларусь
31 октября 2024 Греция
10 октября 2024 Казахстан 18+
7 ноября 2024 Катар
10 октября 2024 Кыргызстан 16+
11 октября 2024 Латвия N16
11 октября 2024 Литва N
10 октября 2024 Нидерланды 16
7 ноября 2024 ОАЭ TBC
28 ноября 2024 Сербия
24 апреля 2025 Сингапур NC16
17 октября 2024 Таиланд 15
22 ноября 2024 Турция
10 октября 2024 Узбекистан 18+
17 октября 2024 Украина
21 ноября 2024 Хорватия ab 12 J.
20 декабря 2024 ЮАР 16
Сборы в мире $819 156
Производство Anton, MP Film Production, MP Produkcija
Другие названия
Canary Black, Canario negro, Canário Negro, Fekete kanári, Must kanaarilind, Niezniszczalna, Siyah Kanarya, Μαύρο καναρίνι, Досье «Чёрная канарейка», Код «Чорна канарка», 黑雀特工
Режиссер
Пьер Морель
Пьер Морель
В ролях
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Руперт Френд
Руперт Френд
Саффрон Берроуз
Саффрон Берроуз
Бен Майлс
Майкл Брэндон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.6
Оцените 17 голосов
5.4 IMDb
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Досье «Чёрная канарейка»
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Михаил Роксман 6 октября 2024, 12:24
Избитый сюжет. Скучно. В 51 год играть супер агента конечно можно но не лучший выбор.
Киноафиша.инфо 13 октября 2024, 12:23
Очень рады прочесть ваше мнение о фильме, спасибо 😌
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Шпионка Кейт Бекинсейл спасает мужа в трейлере экшен-триллера «Досье “Черная канарейка”»
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25 сентября 2024 10:34
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Досье «Чёрная канарейка» - дублированный трейлер
Досье «Чёрная канарейка» Дублированный трейлер
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