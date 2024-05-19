Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью. Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать...