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Постер фильма Субстанция
7.0
Субстанция - Дублированный трейлер
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7.0

Субстанция

, 2024
The Substance
США, Франция, Великобритания / ужасы / 18+
Актриса сталкивается с кошмарными последствиями в погоне за молодостью
Трейлеры
Постер фильма Субстанция
7.0
Субстанция - Дублированный трейлер
Субстанция  Дублированный трейлер

О фильме

Вы когда-нибудь мечтали стать лучшей версией себя? Уникальный препарат «Субстанция» сделает вас моложе, красивее, идеальнее. Слава голливудской звезды Элизабет Спаркс  осталась в прошлом, хоть она все еще ведет популярное фитнес-шоу на телевидении. Но, когда ее шоу собираются перезапустить с новой звездой, Элизабет решается принять «Субстанцию». Так на свет появляется молодая и сексуальная Сью. Однако у совершенства есть своя цена, и расплата не заставит себя долго ждать...

В ролях

Деми Мур
Деми Мур
Elisabeth
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Sue
Уго Диего Гарсия
Diego - Boyfriend
Деннис Куэйд
Деннис Куэйд
Harvey
Оскар Лесаж
Оскар Лесаж
Troy
Edward Hamilton-Clark
Fred
Gore Abrams
Oliver
Кристиан Эриксон
Man at Diner
Robin Greer
Male Nurse
Том Мортон
Том Мортон
Doctor
Режиссер Корали Фаржа
Сценарист Корали Фаржа
Композитор Raffertie
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Франция / Великобритания
Продолжительность 2 часа 21 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 29 октября 2024
Премьера в мире 19 мая 2024
Дата выхода
19 сентября 2024 Россия Вольга
19 сентября 2024 Австралия
19 сентября 2024 Азербайджан 18+
19 сентября 2024 Аргентина
19 сентября 2024 Беларусь
6 ноября 2024 Бельгия
17 января 2025 Болгария
19 сентября 2024 Бразилия 18
20 сентября 2024 Великобритания 18
10 октября 2024 Венгрия
1 ноября 2024 Вьетнам
19 сентября 2024 Гватемала
19 сентября 2024 Германия
10 октября 2024 Гонконг III
31 октября 2024 Греция
19 сентября 2024 Грузия R
19 сентября 2024 Доминиканская Республика
21 ноября 2024 Израиль
16 октября 2024 Индонезия
20 сентября 2024 Ирландия 16
21 февраля 2025 Исландия 16 year age limit
11 октября 2024 Испания
17 октября 2024 Италия 6+
19 сентября 2024 Казахстан 18+
20 сентября 2024 Канада 18A
26 сентября 2024 Колумбия
19 сентября 2024 Кыргызстан 16+
25 октября 2024 Латвия (none)
27 сентября 2024 Литва
10 октября 2024 Макао D
19 сентября 2024 Мексика
19 сентября 2024 Молдавия N 16
19 сентября 2024 Нидерланды 16
19 сентября 2024 Новая Зеландия
20 сентября 2024 Норвегия
26 сентября 2024 Перу
27 сентября 2024 Польша
31 октября 2024 Португалия
19 сентября 2024 Пуэрто-Рико R
26 октября 2024 Румыния N/A
20 сентября 2024 США
19 сентября 2024 Сербия o.A.
26 сентября 2024 Сингапур M18
10 октября 2024 Словакия 18
26 сентября 2024 Таиланд
18 октября 2024 Тайвань
1 ноября 2024 Турция
19 сентября 2024 Узбекистан 18+
17 октября 2024 Украина
25 сентября 2024 Филиппины
27 сентября 2024 Финляндия
6 ноября 2024 Франция
19 сентября 2024 Хорватия o.A.
19 сентября 2024 Черногория o.A.
10 октября 2024 Чехия
19 сентября 2024 Чили 18
27 сентября 2024 Швейцария
18 сентября 2024 Швеция
1 ноября 2024 Эстония
1 декабря 2024 Южная Корея 19
16 мая 2025 Япония R15+

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $18 000 000
Сборы в мире $77 316 812
Производство Working Title Films, Blacksmith, A Good Story
Другие названия
The Substance, La Sustancia, A Substância, Substance, Substansiya, Субстанция, A szer, Cevher, La Substance, Protseduur, Seobeuseuteonseu, Shavqatsiz modda, Substancija, Substancja, Substanța, Supstanca, Thần Dược, The substance: Το ελιξίριο της νιότης, Yoffy Mesookan, Веществото, Субстанція, Субстанцыя, Супстанца, サブスタンス, 完美物質, 实体, 懼裂, 某种物质, 母体, 物质, სუბსტანცია, Սուբստանցիա

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 249 голосов
7.2 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1911 В жанре «ужасы»  130 В фильмах США  1162 В фильмах Франции  128 В фильмах Великобритании  160 В фильмах 2024 года  104
Обновлено 6 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Субстанция - Дублированный трейлер
Субстанция Дублированный трейлер
Субстанция - Трейлер
Субстанция Трейлер
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Наша рецензия

Боди-хоррор снова покоряет Канны.
Боди-хоррор снова покоряет Канны. В рамках конкурсной программы Каннского кинофестиваля показали новую картину «Вещество» Корали Фаржа, главные роли в которой сыграли Деми Мур и Маргарет Куолли. Почти два с половиной часа настоящего триллера со всевозможными кровавыми и ужасающими сценами вперемежку с комедийными элементами и эстетически красивым оммажем на 80-е годы и бум аэробики — рассказываем, чем же так сильно этот фильм отличился от других. Все обожают и знают Элизабет Спаркс. Ну правда. У нее…

Отзывы зрителей о фильме Субстанция

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:43 Дата обновления: 13 апреля 2026, 01:09
Отзывы разделились: одни отмечают стиль, качественные визуальные эффекты и выразительную игру Деми Мур и Марго Коулли, взгляд на старение и beauty-индустрию. Минусы: финал слабее логики, сцены провокационны и тяжёлые. Общая оценка: часть зрителей находит его интересным, другая часть считает фильм спорным. Подойдёт поклонникам хоррор-сатиры и графических образов; не для ищущих лёгкое кино.
Саммари составлено ИИ на основе 108 отзывов.

Отзывы о фильме

User 23 сентября 2024, 22:49
Ужасный фильм, зря потраченное время, бредятина полнейшая, как Деми Мур на это подписалась
19 сентября 2024, 19:38
Котегорически рекомендую перед фильмом нечего не кушать . Иначе поплохеет ))
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Субстанция - смотреть в онлайн-кинотеатре

Субстанция

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