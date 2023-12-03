Мальчик по имени Тимир переживает не самые лучшие времена. В один момент он теряет своего самого близкого человека — маму. Отдел опеки и попечительства находит родного отца мальчика и направляет его к нему в деревню, чтобы Тимир не попал в детдом и смог наладить отношения с родным ему человеком. Но с первых дней, как Тимир оказался в деревне, он ни с кем не находит общего языка — не получается наладить контакт с родным отцом, к тому же в школе начинают над ним глумиться. Но в один день он встречает таинственного незнакомца, который оказывается духом, застрявшим между двух миров.