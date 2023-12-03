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Постер фильма Тимир
Постер фильма Тимир
Постер фильма Тимир
Постер фильма Тимир
Постер фильма Тимир
Постер фильма Тимир
Постер фильма Тимир
Постер фильма Тимир
Постер фильма Тимир
Рейтинги
8.7 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
9 постеров
Киноафиша Фильмы Тимир

Тимир

Timir 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мальчик по имени Тимир переживает не самые лучшие времена. В один момент он теряет своего самого близкого человека — маму. Отдел опеки и попечительства находит родного отца мальчика и направляет его к нему в деревню, чтобы Тимир не попал в детдом и смог наладить отношения с родным ему человеком. Но с первых дней, как Тимир оказался в деревне, он ни с кем не находит общего языка — не получается наладить контакт с родным отцом, к тому же в школе начинают над ним глумиться. Но в один день он встречает таинственного незнакомца, который оказывается духом, застрявшим между двух миров.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 3 декабря 2023
Дата выхода
24 января 2024 Россия
23 февраля 2024 Казахстан 14+
Сборы в мире $128 122
Производство Djegin films
Другие названия
Timir, Тимир
Режиссер
Николай Корякин
В ролях
Альгис Данилов
Георгий Бессонов
Георгий Бессонов
Владислав Никаноров
Роман Дорофеев
Альберт Ноговицын
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

8.7
Оцените 11 голосов
8.1 IMDb
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Тимир
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