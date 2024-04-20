Весна в самом разгаре, солнышко пригревает, почки распускаются, а Росинка, Умыч и Непоседус собрались на природу, чтобы устроить пикник. Только ребята решили хорошенько повеселиться, как на Непоседуса напала змея! Вместе с нашими ведущими, мы узнаем, как справиться с диким пресмыкающимся, споём весёлую дорожную песню, разучим классные игры, в которые можно играть на природе, отгадаем пять новых загадок про весну и узнаем много полезных советов для «выживания в дикой природе». А ещё в этом выпуске мы покажем целых 4 новых мультфильма. Ждём всех в кинотеатрах!
|20 апреля 2024
|Россия
|МВК
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