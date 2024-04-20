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Постер мультфильма МУЛЬТ в кино. Выпуск №168. Идем на пикник
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Киноафиша Фильмы МУЛЬТ в кино. Выпуск №168. Идем на пикник

МУЛЬТ в кино. Выпуск №168. Идем на пикник

Mult v kino. Vypusk # 168: Idyom na piknik! 18+
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О фильме

Весна в самом разгаре, солнышко пригревает, почки распускаются, а Росинка, Умыч и Непоседус собрались на природу, чтобы устроить пикник. Только ребята решили хорошенько повеселиться, как на Непоседуса напала змея! Вместе с нашими ведущими, мы узнаем, как справиться с диким пресмыкающимся, споём весёлую дорожную песню, разучим классные игры, в которые можно играть на природе, отгадаем пять новых загадок про весну и узнаем много полезных советов для «выживания в дикой природе». А ещё в этом выпуске мы покажем целых 4 новых мультфильма. Ждём всех в кинотеатрах!

Страна Россия
Продолжительность 50 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 20 апреля 2024
Дата выхода
20 апреля 2024 Россия МВК 0+
Другие названия
Mult v kino. Vypusk # 168: Idyom na piknik!, Мульт в кино. Выпуск # 168: Идём на пикник!
Режиссер
Никита Чернов
Ольга Алфёрова
Все актеры и съемочная группа

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