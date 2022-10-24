Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Большое путешествие. Специальная доставка" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мария
Maria

Мария,

Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Режиссер
Пабло Ларраин
Пабло Ларраин
В ролях
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Все актеры и съемочная группа
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Анджелина Джоли сыграет легендарную оперную певицу Марию Каллас в байопике «Мария» Актриса обещает с уважением отнестись к наследию одной из величайших певиц XX века.
Написать
24 октября 2022 10:45
Все новости фильма
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Средневековье
Средневековье
2022, Чехия, боевик, драма, исторический
Иван Семёнов: Школьный переполох
Иван Семёнов: Школьный переполох
2022, Россия, комедия, семейный
Паранормальные явления. Дом призраков
Паранормальные явления. Дом призраков
2022, США, комедия, ужасы
Лавстори
Лавстори
2022, Россия, комедия, мелодрама, приключения
Мой тигр
Мой тигр
2022, Италия, приключения
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Вершина страха
Вершина страха
2022, Великобритания, драма
Девушка в окне
Девушка в окне
2022, США, ужасы, триллер
Related video
Обошел всех звезд Голливуда: от хобби Тома Хэнкса пострадал не один американец
Причина конфликта Успенской со звездой СССР раскрыта: подробности заставят ахнуть
Помните мальчика из мема про «Повара»? Сейчас парня со звонким голосом не узнать
Стройный и с густой шевелюрой: такого Гошу Куценко видел не каждый
Условия пугающие: квартира Дани Милохина вызвала оторопь россиян
Вале Карнавал и не снилось: Долина публично растоптала восходящую звезду эстрады
Жена и «любовница» на одной сцене: Авербуху на «Ледниковом периоде» придется несладко
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Зрители в недоумении: провал Екатерины Андреевой увидела вся страна
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
Не постеснялся даже жены: шокирующую правду о поведении Гайдая раскрыла Варлей
Звезда Голливуда устроила потасовку из-за наследства: миллионы поделить не удалось
Приложение киноафиши