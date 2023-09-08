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Киноафиша Фильмы Одна жизнь
One Life

Одна жизнь, 2023

2023 / Великобритания
Оценить фильм можно будет после премьеры
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Жанр:
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о выходе в прокат
Продолжительность 1 час 50 минут
Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Джеймс Хоуз
В ролях
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
Ромола Гарай
Ромола Гарай
Лена Олин
Лена Олин
Джонатан Прайс
Джонатан Прайс
Все актеры и съемочная группа
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Вышел трейлер драмы о детях войны «Одна жизнь» с Энтони Хопкинсом и Хеленой Бонем Картер В основу легла реальная история мужчины, спасшего сотни детей от нацистов во время Второй мировой.
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8 сентября 2023 15:27
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