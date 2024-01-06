Пчеловод, 2023

У каждого штата Америки есть свой Улей, а у каждого Улья – свой Пчеловод. Все это – часть суперсекретной программы по защите национальной безопасности США, в которую входят самые элитные бойцы. Адам Клэй был одним из Пчеловодов, но уже сдал свой пост и пытается вести тихую, размеренную жизнь. И все же после смерти старой знакомой он решает взять правосудие в собственные руки. Ведомый гневом и жаждой мести, он не остановится, пока Улей не будет полностью очищен.
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Че могу сказать,фильм не плохой кино убийства как я люблю
Но скажу честно через чур
Да я был на фильме Наполеон там… Читать дальше…