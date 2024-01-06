Пчеловод, 2023

Agent Verona Parker Её обманули. Кто-то опустошил все её счета, её сбережения и пенсионные накопления. Вытащили каждую копейку. Все её карты были доведены до предела. Она была педагогом и директором благотворительной организации для детей. Они сняли со счёта два миллиона.

Adam Clay Знаешь, кто это сделал?

Agent Verona Parker Я говорил с агентом в нашем отделе киберпреступлений. Эта банда действует уже два года, и у нас даже нет имён. И даже если бы они были, удачи выдвинуть обвинение, которое выдержит суд. Какой-нибудь адвокат защиты просто скажет, что пожилая жертва согласилась перевести незнакомцу все свои жизненные сбережения.

Adam Clay Кража у пожилого человека — такая же мерзость, как и кража у ребенка. Может быть, даже хуже. Кто‑то ранит ребенка — у него есть родители. Люди, которым не безразлично, готовы вмешаться. Но когда страдают пожилые... иногда им приходится сталкиваться с гневом толпы в одиночку. Потому что либо это остаётся незамеченным... либо никому не всё равно.

Agent Verona Parker Мне не всё равно. И я упрям. И да поможет мне Бог, я найду этих m############, которые сделали это.

Adam Clay Мне нужно позаботиться об улье.

Agent Verona Parker Вы не спали всю ночь.