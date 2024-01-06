Пчеловод, 2023

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Постер фильма Пчеловод
7.4
Пчеловод - Дублированный трейлер
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7.4

Пчеловод

, 2024
The Beekeeper
США / триллер / 18+
Триллер с Джейсоном Стэйтемом об агенте в отставке, одержимом местью
Трейлеры
Постер фильма Пчеловод
7.4
Пчеловод - Дублированный трейлер
Пчеловод  Дублированный трейлер

О фильме

У каждого штата Америки есть свой Улей, а у каждого Улья – свой Пчеловод. Все это – часть суперсекретной программы по защите национальной безопасности США, в которую входят самые элитные бойцы. Адам Клэй был одним из Пчеловодов, но уже сдал свой пост и пытается вести тихую, размеренную жизнь. И все же после смерти старой знакомой он решает взять правосудие в собственные руки. Ведомый гневом и жаждой мести, он не остановится, пока Улей не будет полностью очищен.


 

В ролях

Джейсон Стэйтем
Джейсон Стэйтем
Adam Clay
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Derek Danforth
Джереми Айронс
Джереми Айронс
Wallace Westwyld
Эмми Рэвер-Лэмпман
Эмми Рэвер-Лэмпман
Agent Verona Parker
Бобби Надери
Бобби Надери
Agent Matt Wiley
Дэвид Уиттс
Mickey Garnett
Михаэль Эпп
Pettis
Тэйлор Джеймс
Lazarus
Филисия Рашад
Филисия Рашад
Eloise Parker
Джемма Редгрейв
Джемма Редгрейв
President Danforth
Режиссер Дэвид Эйр
Сценарист Курт Уиммер
Композитор Jared Michael Fry, Дэвид Сарди
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 15 мая 2026
Премьера в мире 6 января 2024
Дата выхода
29 августа 2024 Россия КароПрокат
11 января 2024 Австралия
10 января 2024 Австрия
11 января 2024 Азербайджан 18+
12 января 2024 Андорра
11 января 2024 Аргентина +16
10 января 2024 Бельгия
12 января 2024 Болгария
11 января 2024 Бразилия
12 января 2024 Великобритания 15
11 января 2024 Венгрия 18
12 января 2024 Вьетнам
11 января 2024 Германия
18 января 2024 Гонконг
11 января 2024 Греция
11 января 2024 Грузия R
22 февраля 2024 Дания 15
18 января 2024 Израиль
19 января 2024 Индия
10 января 2024 Индонезия
12 января 2024 Ирландия 15A
9 февраля 2024 Исландия 16 year age limit
12 января 2024 Испания
11 января 2024 Италия
11 января 2024 Казахстан
12 января 2024 Канада 14A
11 января 2024 Кипр
12 января 2024 Китай
11 января 2024 Коста-Рика
11 января 2024 Кувейт
11 января 2024 Кыргызстан 16+
11 января 2024 Латвия N16
12 января 2024 Литва
18 января 2024 Малайзия
11 января 2024 Мексика
11 января 2024 Молдавия N 16
19 января 2024 Монголия
11 января 2024 Нидерланды 16
11 января 2024 Новая Зеландия R16
23 февраля 2024 Норвегия
11 января 2024 ОАЭ 18TC
11 января 2024 Панама
12 января 2024 Польша
18 января 2024 Португалия
11 января 2024 Пуэрто-Рико R
19 января 2024 Румыния o.A.
12 января 2024 США
11 января 2024 Сербия
11 января 2024 Сингапур
12 января 2024 Таджикистан
11 января 2024 Таиланд
12 января 2024 Тайвань 15+
12 января 2024 Турция
11 января 2024 Узбекистан
11 января 2024 Украина
11 января 2024 Уругвай
8 января 2024 Филиппины R-13
23 февраля 2024 Финляндия Tulossa
11 января 2024 Франция 16
11 января 2024 Хорватия
11 января 2024 Черногория
11 января 2024 Швейцария 16
21 февраля 2024 Швеция 15
11 января 2024 Эквадор
12 января 2024 Эстония
3 апреля 2024 Южная Корея 18
3 января 2025 Япония

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $40 000 000
Сборы в мире $162 619 535
Производство Miramax, Cedar Park Entertainment, Punch Palace Productions
Другие названия
The Beekeeper, Beekeeper: Sentencia de muerte, Pčelar, Пчеловод, A méhész, Arıçı, Arıcı: Ölüm Kovanı, Beekeeper - O Protetor, Beekeeper - Rede de Vingança, Beekeeper Sentencia de muerte, Beekeeper: El protector, Beekeeper: Sentecia De Muerte, Bikipeo, Biškopis, Bitininkas, Čebelar, Ha'Kavran, Le gardien, Mật Vụ Ong, Mesinik, Pszczelarz, The Beekeeper: Răzbunare iminentă, Včelař, Včelár, Ο μελισσοκόμος, Бджоляр, Пчелар, Пчеларят: Смъртна Присъда, ビーキーパー, 养蜂人, 蜂刑者, 蜂神惡殺, Le Gardien (French), The Beekeeper - O Protector, زنبوردار, The Beekeeper (English), ザ・ビーキーパー

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 102 голоса
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1157 В жанре «триллер»  206 В фильмах США  714 В фильмах 2024 года  60
Обновлено 18 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Пчеловод - Дублированный трейлер
Пчеловод Дублированный трейлер
Пчеловод - Трейлер
Пчеловод Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

Agent Verona Parker Её обманули. Кто-то опустошил все её счета, её сбережения и пенсионные накопления. Вытащили каждую копейку. Все её карты были доведены до предела. Она была педагогом и директором благотворительной организации для детей. Они сняли со счёта два миллиона.
Adam Clay Знаешь, кто это сделал?
Agent Verona Parker Я говорил с агентом в нашем отделе киберпреступлений. Эта банда действует уже два года, и у нас даже нет имён. И даже если бы они были, удачи выдвинуть обвинение, которое выдержит суд. Какой-нибудь адвокат защиты просто скажет, что пожилая жертва согласилась перевести незнакомцу все свои жизненные сбережения.
Adam Clay Кража у пожилого человека — такая же мерзость, как и кража у ребенка. Может быть, даже хуже. Кто‑то ранит ребенка — у него есть родители. Люди, которым не безразлично, готовы вмешаться. Но когда страдают пожилые... иногда им приходится сталкиваться с гневом толпы в одиночку. Потому что либо это остаётся незамеченным... либо никому не всё равно.
Agent Verona Parker Мне не всё равно. И я упрям. И да поможет мне Бог, я найду этих m############, которые сделали это.
Adam Clay Мне нужно позаботиться об улье.
Agent Verona Parker Вы не спали всю ночь.
Adam Clay Улей важнее.

Отзывы зрителей о фильме Пчеловод

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42 Дата обновления: 14 ноября 2025, 11:30
Общая реакция на фильм положительная: зрители отмечают динамичный боевик с балансом экшна и юмора. Сильные стороны: энергичный экшн, уверенная игра Джейсона Стэтхэма, сюжет о бывшем агенте-пчеловоде, стремящемся к справедливости. Слабые стороны: слабая проработка сценария, местами нереалистичные эпизоды. Подходит поклонникам Стэтхэма и любителям простого, но динамичного развлечения.
Саммари составлено ИИ на основе 43 отзывов.

Отзывы о фильме

danil15pozdnyakov 19 января 2024, 22:52
Всем привет это кинокритик!
Че могу сказать,фильм не плохой кино убийства как я люблю
Но скажу честно через чур
Да я был на фильме Наполеон там… Читать дальше…
Comon 30 января 2024, 02:03
Сколько хороших простых профессий, которыми просто начинаешь гордиться когда за дело берётся Стэтхэм: механик, перевозчик, слесарь, теперь вот… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

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Пчеловод

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