Рейтинги
7.6 Рейтинг IMDb: 7.4
Оцените
4 постера
Киноафиша Фильмы Конклав

Конклав

Триллер с Рэйфом Файнсом о тёмных тайнах Ватикана Conclave 18+
Напомним о выходе в прокат
О фильме

В центре сюжета — собрание кардиналов в Ватикане, которые приезжают в Рим, чтобы выбрать нового Папу. Файнс сыграет кардинала Ломели, которому поручено наблюдать за остальными. Пытаясь разобраться в политических махинациях, Ломели понимает: покойный Папа хранил от всех секрет, который необходимо раскрыть, прежде чем будет выбран новый понтифик.

Конклав - дублированный трейлер
Конклав  дублированный трейлер
Страна Великобритания / США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 26 ноября 2024
Премьера в мире 20 сентября 2024
Дата выхода
21 ноября 2024 Россия Атмосфера Кино
9 января 2025 Австралия PG
20 февраля 2025 Аргентина
21 ноября 2024 Беларусь
11 декабря 2024 Бельгия
8 ноября 2024 Болгария
23 января 2025 Бразилия 12
29 ноября 2024 Великобритания 12A
31 октября 2024 Венгрия 12
30 января 2025 Гватемала
21 ноября 2024 Германия 6
19 декабря 2024 Гонконг IIA
7 ноября 2024 Греция
28 ноября 2024 Грузия PG
12 декабря 2024 Дания
9 января 2025 Доминиканская Республика
30 января 2025 Израиль
7 февраля 2025 Индия U/A 13+
29 ноября 2024 Ирландия 12A
8 ноября 2024 Исландия Unrated
20 декабря 2024 Испания
19 декабря 2024 Италия
28 ноября 2024 Казахстан
25 октября 2024 Канада
20 февраля 2025 Колумбия
28 ноября 2024 Кыргызстан 12+
3 января 2025 Латвия N12
7 февраля 2025 Литва
19 декабря 2024 Макао B
9 января 2025 Мексика
28 ноября 2024 Молдавия AP 12
7 ноября 2024 Нидерланды
9 января 2025 Новая Зеландия
20 декабря 2024 Норвегия 9
30 января 2025 Панама
30 января 2025 Перу
29 октября 2024 Польша
7 ноября 2024 Португалия
1 ноября 2024 Румыния N/A
1 ноября 2024 США
7 ноября 2024 Сербия o.A.
2 января 2025 Сингапур M18
7 ноября 2024 Словакия 12
27 февраля 2025 Тайвань
7 февраля 2025 Турция
28 ноября 2024 Узбекистан 12+
21 ноября 2024 Украина
20 ноября 2024 Филиппины
20 декабря 2024 Финляндия Tulossa
4 декабря 2024 Франция 12
31 октября 2024 Хорватия 12
7 ноября 2024 Черногория o.A.
31 октября 2024 Чехия
6 февраля 2025 Чили 14
20 декабря 2024 Швеция 7
24 января 2025 Эстония
1 ноября 2024 ЮАР 13
5 марта 2025 Южная Корея 12
20 марта 2025 Япония
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $127 660 498
Производство Indian Paintbrush, Access Entertainment, FilmNation Entertainment
Другие названия
Conclave, Cónclave, Konklave, Конклав, Konklav, Konklava, 'Ad She'ye'tze 'Ashan Lavan, Conclav, Conclavul, Konklaav, Konkláve, Konklávé, Konklaven, Konklāvs, Konklawe, Konsey, Κονκλάβιο, Конклава, 教宗選戰, 教皇選挙, 秘密會議
Режиссер
Эдвард Бергер
Эдвард Бергер
В ролях
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Рэйф Файнс
Рэйф Файнс
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Брайан Ф. О’Бирн
Брайан Ф. О’Бирн
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про монастыри: список лучших Фильмы про монастыри: список лучших
Экранизации литературных произведений Экранизации литературных произведений
Фильмы про инквизицию Фильмы про инквизицию
Психологические триллеры Психологические триллеры

Рейтинг фильма

7.6
Оцените 59 голосов
7.4 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  723 В жанре «триллер»  131 В фильмах Великобритании  60 В фильмах США  451
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Конклав
Отзывы о фильме Обсудить в чате
belkadura 27 ноября 2024, 00:38
Шикарный фильм. Но опять же, для слушающих и видящих. Помимо того, что в фильме есть острая сюжетная линия, фильм поражает красками, эстетикой, работой оператора.
katofeich 23 ноября 2024, 19:41
Очень неожиданный финал, фильм на одном дыхании!
Отзывы Написать
Новости о фильме
Лучший фильм — «Анора»: объявлены победители «Оскара» 2025
Лучший фильм — «Анора»: объявлены победители «Оскара» 2025 Как и ожидалось, в категории «Лучший актер второго плана» Киран Калкин опередил Юру Борисова.
Написать
3 марта 2025 06:44
«Игра престолов» в реальности: 7 захватывающих политических триллеров последних лет
«Игра престолов» в реальности: 7 захватывающих политических триллеров последних лет Сериал о расследовании крупной кибератаки, фаворит «Оскара» 2025 с Рэйфом Файнсом и история скандального интервью британского принца Эндрю.  
Написать
20 февраля 2025 10:20
Британская киноакадемия признала лучшим фильмом 2024 года «Конклав»
Британская киноакадемия признала лучшим фильмом 2024 года «Конклав» Еще одна престижная премия разыграна.
Написать
17 февраля 2025 10:01
Все новости фильма
Трейлеры фильма Все трейлеры
Конклав - дублированный трейлер
Конклав Дублированный трейлер
Конклав - trailer 2
Конклав Trailer 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
