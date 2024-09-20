В центре сюжета — собрание кардиналов в Ватикане, которые приезжают в Рим, чтобы выбрать нового Папу. Файнс сыграет кардинала Ломели, которому поручено наблюдать за остальными. Пытаясь разобраться в политических махинациях, Ломели понимает: покойный Папа хранил от всех секрет, который необходимо раскрыть, прежде чем будет выбран новый понтифик.
|21 ноября 2024
|Россия
|Атмосфера Кино
|9 января 2025
|Австралия
|PG
|20 февраля 2025
|Аргентина
|21 ноября 2024
|Беларусь
|11 декабря 2024
|Бельгия
|8 ноября 2024
|Болгария
|23 января 2025
|Бразилия
|12
|29 ноября 2024
|Великобритания
|12A
|31 октября 2024
|Венгрия
|12
|30 января 2025
|Гватемала
|21 ноября 2024
|Германия
|6
|19 декабря 2024
|Гонконг
|IIA
|7 ноября 2024
|Греция
|28 ноября 2024
|Грузия
|PG
|12 декабря 2024
|Дания
|9 января 2025
|Доминиканская Республика
|30 января 2025
|Израиль
|7 февраля 2025
|Индия
|U/A 13+
|29 ноября 2024
|Ирландия
|12A
|8 ноября 2024
|Исландия
|Unrated
|20 декабря 2024
|Испания
|19 декабря 2024
|Италия
|28 ноября 2024
|Казахстан
|25 октября 2024
|Канада
|20 февраля 2025
|Колумбия
|28 ноября 2024
|Кыргызстан
|12+
|3 января 2025
|Латвия
|N12
|7 февраля 2025
|Литва
|19 декабря 2024
|Макао
|B
|9 января 2025
|Мексика
|28 ноября 2024
|Молдавия
|AP 12
|7 ноября 2024
|Нидерланды
|9 января 2025
|Новая Зеландия
|20 декабря 2024
|Норвегия
|9
|30 января 2025
|Панама
|30 января 2025
|Перу
|29 октября 2024
|Польша
|7 ноября 2024
|Португалия
|1 ноября 2024
|Румыния
|N/A
|1 ноября 2024
|США
|7 ноября 2024
|Сербия
|o.A.
|2 января 2025
|Сингапур
|M18
|7 ноября 2024
|Словакия
|12
|27 февраля 2025
|Тайвань
|7 февраля 2025
|Турция
|28 ноября 2024
|Узбекистан
|12+
|21 ноября 2024
|Украина
|20 ноября 2024
|Филиппины
|20 декабря 2024
|Финляндия
|Tulossa
|4 декабря 2024
|Франция
|12
|31 октября 2024
|Хорватия
|12
|7 ноября 2024
|Черногория
|o.A.
|31 октября 2024
|Чехия
|6 февраля 2025
|Чили
|14
|20 декабря 2024
|Швеция
|7
|24 января 2025
|Эстония
|1 ноября 2024
|ЮАР
|13
|5 марта 2025
|Южная Корея
|12
|20 марта 2025
|Япония