Что может быть круче, чем поездка с друзьями на самый масштабный музыкальный фестиваль года? Только предложение остановиться в роскошном, временно пустующем доме и устроить там отпадную вечеринку. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть. Да начнется игра, в которой каждый должен заплатить за свой смертный грех…