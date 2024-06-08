Что может быть круче, чем поездка с друзьями на самый масштабный музыкальный фестиваль года? Только предложение остановиться в роскошном, временно пустующем доме и устроить там отпадную вечеринку. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть. Да начнется игра, в которой каждый должен заплатить за свой смертный грех…
|29 августа 2024
|Россия
|Атмосфера Кино
|2 августа 2024
|Болгария
|29 августа 2024
|Казахстан
|18+
|29 августа 2024
|Кыргызстан
|16+
ДжоДжо Сайва была заявлена в числе звёзд фильма «Все мои друзья мертвы» (2024), несмотря на то, что её экранное время составило менее одной минуты.
