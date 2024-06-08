Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Все мои друзья мертвы
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 4.5
Оцените
2 постера
Все мои друзья мертвы

Весёлая вечеринка превращается в игру на выживание AMFAD All My Friends Are Dead 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Что может быть круче, чем поездка с друзьями на самый масштабный музыкальный фестиваль года? Только предложение остановиться в роскошном, временно пустующем доме и устроить там отпадную вечеринку. Кто мог предположить, что на этот праздник жизни заявится таинственный гость, который знает о собравшихся то, что они сами предпочли бы забыть. Да начнется игра, в которой каждый должен заплатить за свой смертный грех…

Все мои друзья мертвы - дублированный трейлер
Все мои друзья мертвы  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 2 августа 2024
Премьера в мире 8 июня 2024
Дата выхода
29 августа 2024 Россия Атмосфера Кино
2 августа 2024 Болгария
29 августа 2024 Казахстан 18+
29 августа 2024 Кыргызстан 16+
Сборы в мире $156 188
Производство Roundtable Entertainment Holdings, Ambitious Entertainment, Digital Riot Media
Другие названия
#AMFAD All My Friends Are Dead, #AMFAD: All My Friends Are Dead, All My Friends Are Dead, #AMFAD Всі мої друзі мертві, Todos os Meus Amigos Estão Mortos, Все мои друзья мертвы
Режиссер
Маркус Данстэн
Маркус Данстэн
В ролях
Джэйд Петтиджон
Джэйд Петтиджон
Питер Грэхэм-Годрэу
Дженнифер Энс
Дженнифер Энс
Джастин Дериксон
Джулиан Хэйг
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про маньяков Фильмы про маньяков
Фильмы про искупление Фильмы про искупление
Фильмы ужасов про компанию друзей Фильмы ужасов про компанию друзей
Ужасы про маньяков Ужасы про маньяков

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 24 голоса
4.5 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3303
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Все мои друзья мертвы - смотреть в онлайн-кинотеатре

Все мои друзья мертвы

Отзывы о фильме

Weteran Mc 20 октября 2024, 23:11
"Все мои друзья мертвы" - молодёжный триллер с элементами ужасов 2024 года выпуска.
Сюжет повествует о компании молодёжи из восьми друзей,… Читать дальше…
Трейлеры фильма Все трейлеры
Все мои друзья мертвы - дублированный трейлер
Все мои друзья мертвы Дублированный трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Кадры из фильма
