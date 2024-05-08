Отзывы о фильме
Aryagard Buldakoo 16 мая 2024, 22:15
Жду как не в себя
nikitavoroncov555 5 июня 2024, 10:58
Где \"тамара\"?!😡🤬😠
Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.
Режиссёр Ренни Харлин одновременно снимал все три фильма этой трилогии. Его ведущий актёр по утрам снимал сцены для первого фильма, а днём — для второго, несколько раз в день ездя на съёмки в разные локации.