Незнакомцы. Начало

Незнакомцы. Начало

Румынский хоррор о молодой паре, которую ждёт ночь ужаса The Strangers: Chapter 1 18+
О фильме

Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.

Незнакомцы. Начало - дублированный трейлер
Незнакомцы. Начало  дублированный трейлер
Страна Румыния / США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 1 августа 2024
Премьера в мире 8 мая 2024
Дата выхода
30 мая 2024 Россия Global Film
16 мая 2024 Австралия M
30 мая 2024 Азербайджан 18+
16 мая 2024 Аргентина
23 мая 2024 Беларусь
15 мая 2024 Бельгия 16
17 мая 2024 Болгария
30 мая 2024 Бразилия 16
17 мая 2024 Великобритания 15
16 мая 2024 Венгрия
16 мая 2024 Греция
30 мая 2024 Доминиканская Республика
16 мая 2024 Израиль 16
7 июня 2024 Индонезия 17+
17 мая 2024 Ирландия 15A
29 мая 2024 Исландия 16 year age limit
12 июля 2024 Испания 18
28 ноября 2024 Италия 14+
30 мая 2024 Казахстан 18+
17 мая 2024 Канада
30 мая 2024 Кыргызстан 16+
16 мая 2024 Лаос
31 мая 2024 Латвия
21 июня 2024 Литва
17 мая 2024 Малайзия
23 мая 2024 Мексика
30 мая 2024 Молдавия N 16
16 мая 2024 Нидерланды 16
16 мая 2024 ОАЭ TBC
16 мая 2024 Португалия M/16
17 мая 2024 Румыния
17 мая 2024 США R
16 мая 2024 Сербия o.A.
16 мая 2024 Словакия 15
16 мая 2024 Таиланд 18
17 мая 2024 Турция 16+
30 мая 2024 Узбекистан 18+
11 июля 2024 Украина
15 мая 2024 Франция 12
16 мая 2024 Хорватия 15
30 мая 2024 Черногория o.A.
23 мая 2024 Чехия
17 мая 2024 Эквадор
31 мая 2024 Эстония
28 августа 2024 Южная Корея 15
Бюджет $8 500 000
Сборы в мире $48 166 448
Производство Lionsgate, Fifth Element Productions, Slovenian Film Fund
Другие названия
The Strangers: Chapter 1, Los extraños: Capítulo 1, Los Extraños: Capitulo 1, Os Estranhos: Capítulo 1, Незнакомцы: Начало, Cizinci: Kapitola 1, Ha'Zarim: Khelek 1, Hívatlanok: Első fejezet, Les Inconnus: Chapitre 1, Les Intrus, Necunoscuții: Capitolul 1, Những Kẻ Lạ Mặt: Chương 1, Qəriblər: Başlanğıc, Stranci: prvo poglavlje, Strangers, Strangers. Capítulo 1, The Strangers 3, The Strangers: Capitolo 1, Võõrad: 1. peatükk, Ziyaretçiler: Bölüm 1, Κλείδωσες; Οι άγνωστοι, Безликите: Глава първа, Незнайомці: Частина перша, Туѓинци: Прво поглавје, 嗜殺路人甲
Режиссер
Ренни Харлин
Ренни Харлин
В ролях
Гэбриел Бассо
Гэбриел Бассо
Мэделин Петш
Мэделин Петш
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Эма Хорват
Эма Хорват
George Young
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

5.8
Оцените 26 голосов
4.7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3358
Незнакомцы. Начало

Интересные факты

Режиссёр Ренни Харлин одновременно снимал все три фильма этой трилогии. Его ведущий актёр по утрам снимал сцены для первого фильма, а днём — для второго, несколько раз в день ездя на съёмки в разные локации.

Трейлеры фильма
Незнакомцы. Начало - дублированный трейлер
Незнакомцы. Начало Дублированный трейлер
Незнакомцы. Начало - trailer
Незнакомцы. Начало Trailer
Все трейлеры
Кадры из фильма
