Анна и Патрик недавно расстались. В эту ночь они вместе в одном такси. Водитель пытается завести беседу, но им не до этого. Пара выясняет отношения до тех пор, пока не понимает - их везут не по адресу. А за рулем сидит не человек, а сам дьявол. И он предлагаем им одну необычную сделку.
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