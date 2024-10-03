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Постер фильма Перевозчик душ
Постер фильма Перевозчик душ
Рейтинги
5.0 Рейтинг IMDb: 4.1
Оцените
2 постера
Пойду 16
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Киноафиша Фильмы Перевозчик душ

Перевозчик душ

Бывшие влюблённые садятся в машину к дьяволу Black Cab 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 16
Не пойду 9

О фильме

Анна и Патрик недавно расстались. В эту ночь они вместе в одном такси. Водитель пытается завести беседу, но им не до этого. Пара выясняет отношения до тех пор, пока не понимает - их везут не по адресу. А за рулем сидит не человек, а сам дьявол. И он предлагаем им одну необычную сделку.

Перевозчик душ - дублированный трейлер
Перевозчик душ  дублированный трейлер
Страна Франция / Великобритания
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 8 ноября 2024
Премьера в мире 3 октября 2024
Дата выхода
28 ноября 2024 Россия Атмосфера Кино
28 ноября 2024 Беларусь
28 марта 2025 Вьетнам
28 ноября 2024 Казахстан
28 ноября 2024 Кыргызстан 16+
28 ноября 2024 ОАЭ 18TC
28 ноября 2024 Узбекистан
19 декабря 2024 Украина 16+
Сборы в мире $230 117
Производство Sony Pictures Television Production UK, Stolen Pictures
Другие названия
Black Cab, Cuốc Xe Kinh Hoàng, Kanlı Yolculuk, Перевозчик душ, Чорне таксі
Режиссер
Bruce Goodison
В ролях
Ник Фрост
Ник Фрост
Сюннёве Карлсен
Сюннёве Карлсен
Luke Norris
Джордж Букари
Тесса Парр
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.0
Оцените 28 голосов
4.1 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3544 В жанре «ужасы»  426 В жанре «триллер»  751 В фильмах Франции  247 В фильмах Великобритании  278
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Перевозчик душ
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Aleksey Larin 1 декабря 2024, 00:19
Если честно, худшего фильма я не смотрел. Ходили двоем, зря потраченные 780 рублей и 1.5 часа времени. Жестььь, не ходите.
Weteran Mc 7 июля 2025, 04:11
"Перевозчик душ" - американский низкобюджетный триллер с элементами ужасов 2024 года, который состоит всего из трёх персонажей.

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Перевозчик душ - дублированный трейлер
Перевозчик душ Дублированный трейлер
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Кадры из фильма
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