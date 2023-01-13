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Крэйвен-охотник
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Kraven the Hunter

Крэйвен-охотник, 2023

2023 / США
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О фильме

Русский иммигрант Сергей Кравинов пытается доказать, что он величайший охотник в мире.

Год выпуска 2023
Премьера в мире 13 января 2023
Прокатчик SPPR
Режиссер
Джей Си Чендор
Джей Си Чендор
В ролях
Аарон Тейлор-Джонсон
Аарон Тейлор-Джонсон
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Фред Хехингер
Алессандро Нивола
Алессандро Нивола
Кристофер Эбботт
Кристофер Эбботт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крэйвен-охотник 1 постер
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Кристофер Эбботт и Алессандро Нивола получили роли злодеев в фильме Marvel «Крэйвен-охотник» Эбботт сыграет искусного наемника и убийцу, который известен под прозвищем Иностранец.
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10 марта 2022 13:58
Звезда «Вестсайдской истории» Ариана ДеБос сыграет Калипсо в фильме Marvel «Крэйвен-охотник» В касте также заняты Аарон Тейлор-Джонсон, Фред Хехингер и Рассел Кроу.
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2 марта 2022 11:07
Актер из «Белого лотоса» Фред Хехингер получил роль Хамелеона в фильме Marvel «Крэйвен-охотник» Артист присоединится к анонсированным ранее Аарону Тейлору-Джонсону и Расселу Кроу.
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24 февраля 2022 11:15
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