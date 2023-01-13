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Крэйвен-охотник
Kraven the Hunter
Крэйвен-охотник, 2023
2023 / США
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Жанр:
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О фильме
Русский иммигрант Сергей Кравинов пытается доказать, что он величайший охотник в мире.
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Год выпуска
2023
Премьера в мире
13 января 2023
Прокатчик
SPPR
Режиссер
Джей Си Чендор
В ролях
Аарон Тейлор-Джонсон
Рассел Кроу
Фред Хехингер
Алессандро Нивола
Кристофер Эбботт
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Кристофер Эбботт и Алессандро Нивола получили роли злодеев в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
Эбботт сыграет искусного наемника и убийцу, который известен под прозвищем Иностранец.
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10 марта 2022 13:58
Звезда «Вестсайдской истории» Ариана ДеБос сыграет Калипсо в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
В касте также заняты Аарон Тейлор-Джонсон, Фред Хехингер и Рассел Кроу.
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2 марта 2022 11:07
Актер из «Белого лотоса» Фред Хехингер получил роль Хамелеона в фильме Marvel «Крэйвен-охотник»
Артист присоединится к анонсированным ранее Аарону Тейлору-Джонсону и Расселу Кроу.
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24 февраля 2022 11:15
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