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Постер фильма Не смотри туда
4.2
Не смотри туда - Дублированный трейлер
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4.2

Не смотри туда

, 2023
Don't Look Away
Канада / ужасы / 18+
Главная героиня пытается остановить кровавые убийства, в которых виновата потусторонняя сила
Трейлеры
Постер фильма Не смотри туда
4.2
Не смотри туда - Дублированный трейлер
Не смотри туда  Дублированный трейлер

О фильме

После ужасной автомобильной аварии молодая Фрэнки пытается убедить друзей, что произошедшее не было случайностью. Она уверена, что в аварии виновата чудовищная сущность, которая теперь преследует ее. Друзья поднимают девушку на смех, но вскоре они начинают погибать. Ужасная особенность в том, что все, кто хоть раз увидит это создание, обречен на ужасную смерть! У Фрэнки остается последняя надежда – найти того, кто знает тайну чудовища и сможет остановить цепь кровавых убийств…

В ролях

Келли Бастард
Frankie
Майкл Миттон
Jonah
Колм Хилл
Steve
Рене Лаи
Lucy
Майкл Бафаро
Viktor Malick
Abu Dukuly
Drake
Brittany Pilgrim
Isabelle
Sophie Thom
Madison
Jason Haney
Lewis
Vanessa Nostbakken
Molly
Jason Haney
Lewis
Режиссер Майкл Бафаро
Сценарист Майкл Бафаро, Майкл Миттон
Композитор Matt Dauncey
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Канада
Продолжительность 1 час 24 минуты
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 25 сентября 2023
Премьера в мире 1 сентября 2023
Дата выхода
7 марта 2024 Россия Кинологистика
14 марта 2024 Азербайджан
4 января 2024 Болгария
14 марта 2024 Казахстан 18+
21 марта 2024 Кыргызстан
21 марта 2024 Молдавия
21 марта 2024 Таджикистан
4 января 2024 Узбекистан
Сборы в мире $41 315
Производство IndustryWorks Studios
Другие названия
Don't Look Away, Mannequin, Не смотри туда, Ол жаққа қарамаңыз, キラー・マネキン

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 13 голосов
3.7 IMDb
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Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Не смотри туда - Дублированный трейлер
Не смотри туда Дублированный трейлер
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Отзывы о фильме

Александр Кораблев 9 марта 2024, 18:09
Фильм полный отстой, никакой интриги и напряжения, все предсказуемо и до безобразия банально. Зря потраченные время и деньги.
Киноафиша.инфо 9 марта 2024, 19:32
К сожалению, не каждый фильм может быть по вкусу 🤔 Спасибо, что поделились своим мнением!
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