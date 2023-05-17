Марс Экспресс, 2023

8 мая в российский прокат усилиями кинокомпании «Про:взгляд» выходит один из самых ярких мультфильмов 2023 года — французская научно-фантастическая анимация под названием «Марс экспресс» от режиссера Жереми Перена. Мировая премьера состоялась в прошлом мае на Каннском кинофестивале, потом «Марс экспресс» вошел в основной конкурс смотра в Анси, а затем был номинирован на премию «Сезар», где уступил другой прекрасной работе — фильму…