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Постер мультфильма Марс Экспресс
7.7
Марс Экспресс - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Марс Экспресс
7.7

Марс Экспресс

, 2023
Mars Express
Франция / боевик, анимация, детектив / 18+
Фантастическая экшн-анимация о детективах, которые спасают Вселенную
Трейлеры
Постер мультфильма Марс Экспресс
7.7
Марс Экспресс - Дублированный трейлер
Марс Экспресс  Дублированный трейлер

О фильме

2200 год, планета Марс. В центре сюжета два частных сыщика — Алин Руби и ее напарник андроид Карлос Ривьера. По заданию состоятельного клиента детективы выслеживают студентку-хакера, создавшую код для снятия всех этических ограничений с роботов. Им придется столкнуться с мозговыми фермами, коррупцией и тайнами, угрожающими изменить облик Вселенной.
 

В ролях

Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Aline Ruby
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Chris Royjacker
Мари Бове
Roberta Williams
Марта Келлер
Beryl
Дэниэл Нджо Лобе
Carlos Rivera
Sébastien Chassagne
Inspector Simon Gordaux
Женевьева Доан
Женевьева Доан
Jun Chow 2
Женевьева Доан
Женевьева Доан
Jun Chow 2
Thomas Roditi
Lem
Thierry Jahn
Homme du bar
Thierry Jahn
Homme du bar
Thierry Jahn
Homme du bar
Режиссер Жереми Перен
Сценарист Жереми Перен, Лорен Сарфати
Композитор Фред Авриль, Philippe Monthaye
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 30 апреля 2024
Премьера в мире 17 мая 2023
Дата выхода
8 мая 2024 Россия ПРОвзгляд
14 марта 2024 Азербайджан
8 мая 2025 Аргентина +13
14 марта 2024 Болгария
25 апреля 2024 Германия 16
17 мая 2024 Испания 16
14 марта 2024 Кыргызстан
14 марта 2024 Литва N13
9 января 2025 Мексика B
14 марта 2024 Молдавия
8 февраля 2024 Нидерланды 12
12 июля 2024 Польша
25 апреля 2024 Португалия
14 марта 2024 Таджикистан
14 марта 2024 Узбекистан
20 июня 2024 Украина
22 ноября 2023 Франция
2 апреля 2025 Южная Корея 15
30 января 2026 Япония G

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет €9 000 000
Сборы в мире $1 540 232
Производство Everybody on the Deck, Je Suis Bien Content, Ev.L Prod
Другие названия
Mars Express, Expreso Marte, Mars Express. Świat, który nadejdzie, Марс Экспресс, Марс-Експрес, マーズ・エクスプレス, 火星叛客, 火星快车, 마스 익스프레스

Рейтинг мультфильма

7.7
Оцените 23 голоса
7.5 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  673 В жанре «боевик»  174 В жанре «анимация»  120 В жанре «детектив»  7 В фильмах Франции  32 В фильмах 2023 года  27
Обновлено 17 февраля 2026

Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Марс Экспресс - Дублированный трейлер
Марс Экспресс Дублированный трейлер
Марс Экспресс - Трейлер
Марс Экспресс Трейлер
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Наша рецензия

Корабль проследует без остановок.
Корабль проследует без остановок. 8 мая в российский прокат усилиями кинокомпании «Про:взгляд» выходит один из самых ярких мультфильмов 2023 года — французская научно-фантастическая анимация под названием «Марс экспресс» от режиссера Жереми Перена. Мировая премьера состоялась в прошлом мае на Каннском кинофестивале, потом «Марс экспресс» вошел в основной конкурс смотра в Анси, а затем был номинирован на премию «Сезар», где уступил другой прекрасной работе — фильму…

Отзывы зрителей о мультфильме Марс Экспресс

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:40
Отзывы в целом отмечают свежие идеи, продуманную вселенную и людей-героев, а также качественные визуальные эффекты. Слабые стороны — концовка без яркого поворота; некоторые задумки не получают развязки. Общая оценка зрителей — положительная: детализация и атмосфера вызывают интерес. Фильм подходит киберпанк-любителям и тем, кто ценит вдуманный сюжет и визуал.
Саммари составлено ИИ на основе 9 отзывов.

Отзывы о мультфильме

belkadura 12 мая 2024, 12:21
Да. Шикарный мультик. Идеальный хронометраж, яркие визуальные эффекты.
И понятно, почему такой жидкий прокат и в дурацкое время сеансов. Сильный… Читать дальше…
User 18 мая 2024, 09:08
Красивый, смотрится балдежно, захватывает внимание целиком, даже если смотришь на языке оригинала. \
Это отдельное удовольствие, потому что озвучка… Читать дальше…
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Марс Экспресс

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Новости о мультфильме

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Роботы выходят из-под контроля в трейлере анимационного фильма «Марс Экспресс»
22 апреля 2024 12:02 Роботы выходят из-под контроля в трейлере анимационного фильма «Марс Экспресс» Картина в духе «Бегущего по лезвию» и «Призрака в доспехах».

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