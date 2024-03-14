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Mars Express

Марс Экспресс, 2023

2023 / Франция
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Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2023
Премьера в России 14 марта 2024
Премьера в мире 14 марта 2024
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Жереми Перен
В ролях
Леа Дрюкер
Леа Дрюкер
Матье Амальрик
Матье Амальрик
Даниэль Лобе
Мари Бове
Марта Келлер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
0.0
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7.5 IMDb
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