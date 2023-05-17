Марс Экспресс, 2023

2200 год, планета Марс. В центре сюжета два частных сыщика — Алин Руби и ее напарник андроид Карлос Ривьера. По заданию состоятельного клиента детективы выслеживают студентку-хакера, создавшую код для снятия всех этических ограничений с роботов. Им придется столкнуться с мозговыми фермами, коррупцией и тайнами, угрожающими изменить облик Вселенной.
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