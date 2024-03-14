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Марс Экспресс
Mars Express
Марс Экспресс, 2023
2023 / Франция
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Жанр:
боевик
анимация
детектив
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Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2023
Премьера в России
14 марта 2024
Премьера в мире
14 марта 2024
Возраст
18+
Прокатчик
ПРОвзгляд
Режиссер
Жереми Перен
В ролях
Леа Дрюкер
Матье Амальрик
Даниэль Лобе
Мари Бове
Марта Келлер
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг мультфильма
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голосов
7.5
IMDb
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1 постер
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