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Постер фильма Поездка в Милан
5.3
Поездка в Милан - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Поездка в Милан
5.3

Поездка в Милан

, 2022
La mia ombra è tua
Италия / драма / 18+
Итальянская комедия о приключениях скромного выпускника филфака и стареющего писателя-ловеласа
Трейлеры
Постер фильма Поездка в Милан
5.3
Поездка в Милан - Дублированный трейлер
Поездка в Милан  Дублированный трейлер

О фильме

Из Тосканы в Милан на старом джипе едет странная парочка друзей: 25-летний Эмилиано, неуверенный в себе выпускник филфака, и 60-летний писатель Витторио Веццози, отвязный и беспринципный повеса. Много лет назад его первая и единственная книга стала мировым бестселлером, но больше он ничего не писал, прожигая дни в своем роскошном поместье. Сейчас они направляются на Миланскую ярмарку, где Веццози предстоит впервые нарушить молчание и встретить самую большую любовь своей молодости.

В ролях

Марко Джаллини
Марко Джаллини
Vittorio Vezzosi
Джузеппе Маджио
Джузеппе Маджио
Emiliano De Vito
Изабелла Феррари
Изабелла Феррари
Milena
Сиди Диоп
Mamadou
Клаудио Бигальи
Paolo Monanni
Anna Manuelli
Allegra
Леопольдо Мастеллони
Passini
Miriam Previati
Carlita
Алессандра Аччаи
Franca
Desirè De Luca
Режиссер Эудженио Каппуччо
Сценарист Эудженио Каппуччо, Edoardo Nesi, Laura Paolucci
Композитор Vincenzo Lucarelli
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 29 июня 2022
Дата выхода
4 апреля 2024 Россия ПилотКино
29 июня 2022 Италия
Сборы в мире $86 952
Производство Rai Cinema
Другие названия
La mia ombra è tua, My Shadow Is Your Shadow, Поездка в Милан

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 14 голосов
5.3 IMDb
Обновлено 19 февраля 2026

Трейлеры фильма

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Поездка в Милан - Дублированный трейлер
Поездка в Милан Дублированный трейлер
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