Из Тосканы в Милан на старом джипе едет странная парочка друзей: 25-летний Эмилиано, неуверенный в себе выпускник филфака, и 60-летний писатель Витторио Веццози, отвязный и беспринципный повеса. Много лет назад его первая и единственная книга стала мировым бестселлером, но больше он ничего не писал, прожигая дни в своем роскошном поместье. Сейчас они направляются на Миланскую ярмарку, где Веццози предстоит впервые нарушить молчание и встретить самую большую любовь своей молодости.
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