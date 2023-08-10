Избави нас, 2023

В центре сюжета — монашка из отдаленного монастыря, которая заявляет о непорочном зачатии. Она утверждает, что беременна двойней. Крое того, дети якобы ведут с ней диалог, из которого ей ясно, что один из них — добрый, а второй — злой. Когда уникальный инцидент получает огласку, Ватикан сразу же отправляет для расследования группу священников. Все опасаются, что сбудется давнее библейское пророчество — рождение близнецов в лице Мессии и Антихриста, что приведет в дальнейшем к ужасающей битве, исход которой определит судьбу мира.