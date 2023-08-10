Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Паранормальное. Прямой эфир" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Избави нас Избави нас
Киноафиша Фильмы Избави нас
Deliver Us

Избави нас, 2023

2023 / США
Оценить фильм можно будет после премьеры
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

В центре сюжета — монашка из отдаленного монастыря, которая заявляет о непорочном зачатии. Она утверждает, что беременна двойней. Крое того, дети якобы ведут с ней диалог, из которого ей ясно, что один из них — добрый, а второй — злой. Когда уникальный инцидент получает огласку, Ватикан сразу же отправляет для расследования группу священников. Все опасаются, что сбудется давнее библейское пророчество — рождение близнецов в лице Мессии и Антихриста, что приведет в дальнейшем к ужасающей битве, исход которой определит судьбу мира.

Год выпуска 2023
Возраст 18+
Режиссер
Кру Эннис
В ролях
Томас Кречман
Томас Кречман
Александр Сиддиг
Александр Сиддиг
Ли Рой Кунц
Maria Vera Ratti
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Избави нас 3 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Мистическая беременность угрожает судьбе мира в трейлере хоррора «Избави нас» Фильм на основе библейского пророчества о рождении близнецов Мессии и Антихриста.
Написать
10 августа 2023 14:30
Все новости фильма
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Два, три, демон, приди!
Два, три, демон, приди!
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Еще одна актриса умерла: разбитый горем Певцов сообщил о своей потере
В «Джентльменах удачи» показали особое тату: говорит о Доценте больше, чем сшитое дело
Доярка из Хацапетовки годится избраннику в матери: на них даже смотреть неловко
Астрологи назвали самые лживые знаки Зодиака: не стоит им верить
Приходится сниматься бесплатно: Серебрякову не оставили выбора
Эта советская актриса произвела фурор в Голливуде: у нас никто не считает умницей и красавицей
Вот чем Сагаловой насолили остальные Букины, от которых она уже давно отреклась
Не прошел испытание славой: куда пропал Горонок из фильма «Все будет хорошо»
Тест: в чем выражается ваша любовь?
«Снято в студии»: сделано заявление об обмане Пересильд в «Вызове»
Гузееву оставили без работы: фрик-невеста из шоу «Давай поженимся!» отличилась
Вопреки слухам: обомлеете, узнав правду о родстве Пушкиных из «Женских историй»
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше