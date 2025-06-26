Фильм о жизни величайшего завоевателя тысячелетия, Чингис-Хана – от юности до покорения половины мира. Уникальное зрелище – первый в мире полнометражный фильм, созданный талантливыми авторами с использованием новейших технологий и программ искусственного интеллекта. Нейросети, обученные на историческом материале, воссоздали реалистичные образы XIII века – от лиц героев до грандиозных баталий.
|26 июня 2025
|Россия
|Ray of Sun Pictures
|10 июля 2025
|Казахстан
|12+
|10 июля 2025
|Кыргызстан
|12+
|10 июля 2025
|Узбекистан
|12+
Мы делали сцены вручную, кадр за кадром. А потом —… Читать дальше…