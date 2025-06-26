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Постер фильма Чингис-Хан
Постер фильма Чингис-Хан
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Киноафиша Фильмы Чингис-Хан

Чингис-Хан

Художественное осмысление жизни легендарного монгольского полководца 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 12
Не пойду 5

О фильме

Фильм о жизни величайшего завоевателя тысячелетия, Чингис-Хана – от юности до покорения половины мира.  Уникальное зрелище – первый в мире полнометражный фильм, созданный талантливыми авторами с использованием новейших технологий и программ искусственного интеллекта. Нейросети, обученные на историческом материале, воссоздали реалистичные образы XIII века – от лиц героев до грандиозных баталий.

Страна Россия
Продолжительность 1 час 1 минута
Год выпуска 2025
Премьера в мире 26 июня 2025
Дата выхода
26 июня 2025 Россия Ray of Sun Pictures
10 июля 2025 Казахстан 12+
10 июля 2025 Кыргызстан 12+
10 июля 2025 Узбекистан 12+
Сборы в мире $11 392
Производство Novoye Vremya, Zerhyr Neyro
Другие названия
Chingis-Khan, Чингис-Хан
Режиссер
Кирилл Калашников
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Кирилл Калашников 26 июня 2025, 21:00
Когда мы начали работу над фильмом, нейросети ещё не умели делать то, что стало нормой сейчас.
Мы делали сцены вручную, кадр за кадром. А потом —… Читать дальше…
Светлана Олешкина 26 июня 2025, 13:04
Для меня это не просто фильм, а настоящее событие. Я имею отношение к IT и мне было важно оценить в кино, что же из себя представляет фильм, который… Читать дальше…
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Кадры из фильма
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