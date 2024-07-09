Лея – беззаботный подросток. Весела, очаровательна, чуть неуклюжа – словом, она ничем не отличалась бы от обычной девочки, если бы не волшебный дар, переданный бабушкой. Вместе с братом Радом ей предстоит поймать диковинных зверей, сбежавших из заколдованного свитка, и научится обращаться с волшебной картой. Впереди – увлекательные приключения и испытания, преодолеть которые получится только с помощью дружбы, любви и семьи.
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