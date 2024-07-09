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Постер мультфильма Лея и волшебная карта
Постер мультфильма Лея и волшебная карта
Постер мультфильма Лея и волшебная карта
Постер мультфильма Лея и волшебная карта
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 7
Оцените
4 постера
Билеты от 150 ₽
Пойду 14
Не пойду 4
Киноафиша Фильмы Лея и волшебная карта

Лея и волшебная карта

Девочка-подросток учится управлять магическими силами. Фэнтезийный мультфильм из Китая Luo Fan Chen 6+
Билеты от 150 ₽
Пойду 14
Не пойду 4

О фильме

Лея – беззаботный подросток. Весела, очаровательна, чуть неуклюжа – словом, она ничем не отличалась бы от обычной девочки, если бы не волшебный дар, переданный бабушкой. Вместе с братом Радом ей предстоит поймать диковинных зверей, сбежавших из заколдованного свитка, и научится обращаться с волшебной картой. Впереди – увлекательные приключения и испытания, преодолеть которые получится только с помощью дружбы, любви и семьи.

Лея и волшебная карта - дублированный трейлер
Лея и волшебная карта  дублированный трейлер
Страна Китай
Продолжительность 1 час 58 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 9 июля 2024
Дата выхода
17 июля 2025 Россия Ten Letters
17 октября 2024 Катар
12 июля 2024 Китай
29 августа 2024 ОАЭ TBC
29 августа 2024 Таиланд G
30 августа 2024 ЮАР
Сборы в мире $2 473
Производство Winsing Animation, Iron Fan Studio, Bilibili
Другие названия
Luo Fan Chen, Into the Mortal World, Fall Into the Mortal World, Лея и волшебная карта, 落凡尘
Режиссер
Ding Zhong
В ролях
Xin Li
Xiaoyu Liu
Tom Fu
Shuai Guan
Лю Цун
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

7.2
Оцените 14 голосов
7 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Балтика
10:50 от 480 ₽
Времена года
11:20
Полное расписание и билеты
Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Слава Крулатов 15 июля 2025, 10:15
Мультфильм вышел классный. Смотрели в кино и получили массу впечатлений. Очень красиво показали мир Небожителей, из которого пришел Рад, а также… Читать дальше…
Руслан Пермяков 17 июля 2025, 09:19
Были с детьми в кино на этом мультфильме и отлично провели время. Вообще не жалею, что сходили именно на «Лею и волшебную карту». Мультик порадовал… Читать дальше…
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Лея и волшебная карта - дублированный трейлер
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«Лея и волшебная карта» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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10:50 от 480 ₽
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