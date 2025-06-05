Хуан Пабло, талантливый ювелир, отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но прошлое не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же, спустя столько лет Хуан сделает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу. Сможет ли любовь преодолеть границы времени, или она обречена исчезнуть навсегда?
|12 июня 2025
|Россия
|Global Film
|5 июня 2025
|Грузия
|G
|12 июня 2025
|Кыргызстан
|16+
|12 июня 2025
|Молдавия
|N 16
|12 июня 2025
|Узбекистан
|18+