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Постер фильма Память сердец
Постер фильма Память сердец
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
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Киноафиша Фильмы Память сердец

Память сердец

Ювелир пытается вернуть девушку, в которую он влюбился много лет назад El secreto del orfebre 18+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 19
Не пойду 2

О фильме

Хуан Пабло, талантливый ювелир, отправляется в Нью-Йорк, где собирается представить свои лучшие работы. Но прошлое не дает ему покоя. Когда-то он был влюблен в Селию, однако судьба их разлучила. И все же, спустя столько лет Хуан сделает все, чтобы вновь пробудить их чувства друг к другу. Сможет ли любовь преодолеть границы времени, или она обречена исчезнуть навсегда?

Память сердец - дублированный трейлер
Память сердец  дублированный трейлер
Страна Испания
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 5 июня 2025
Дата выхода
12 июня 2025 Россия Global Film
5 июня 2025 Грузия G
12 июня 2025 Кыргызстан 16+
12 июня 2025 Молдавия N 16
12 июня 2025 Узбекистан 18+
Сборы в мире $1 402 716
Производство Crea SGR, El secreto del orfebre, Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)
Другие названия
El secreto del orfebre, The Goldsmith's Secret, Память сердец
Режиссер
Olga Osorio
В ролях
Марио Касас
Марио Касас
Мишель Хеннер
Мишель Хеннер
Зои Льенас-Бонафонте
Зои Льенас-Бонафонте
Энцо Оливер
Кике Низа
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Рейтинг фильма

7.1
Оцените 16 голосов
6.1 IMDb
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
User 14 июня 2025, 00:43
Хорошее, душевное, красивое кино!мне понравился 🫶
elienow 15 июня 2025, 23:45
Прекрасный фильм
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Память сердец - дублированный трейлер
Память сердец Дублированный трейлер
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