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Постер фильма Грязные деньги
7.2
Грязные деньги - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Грязные деньги
7.2

Грязные деньги

, 2025
In the Grey
Великобритания, США / боевик, триллер / 18+
Боевик Гая Ричи об элитном отряде наёмников
Билеты Трейлеры
Пойду 133
Не пойду 18
Билеты
Постер фильма Грязные деньги
7.2
Билеты
Пойду 133
Не пойду 18
Грязные деньги - Дублированный трейлер
Грязные деньги  Дублированный трейлер

Причины посмотреть

О фильме

В центре сюжета — элитное подразделение секретных агентов, действующее в серой зоне глобальной политики. Когда безжалостный магнат по имени Салазар (Карлос Бардем) присваивает себе колоссальную сумму в миллиард долларов, на охоту за ним выходят двое лучших специалистов по «решению проблем». Агенты Сид (Генри Кавилл) и Бронко (Джейк Джилленхол) получают, казалось бы, самоубийственное задание — любыми способами вернуть похищенные деньги. Руководит операцией их харизматичная напарница Рэйчел (Эйса Гонсалес). То, что начинается как тщательно спланированная афера, быстро превращается в полномасштабную войну на выживание, где стратегия, хитрость и грубая сила идут рука об руку .

Это уже третий совместный проект Гая Ричи с Генри Кавиллом после «Агентов А.Н.К.Л.» и «Министерства неджентльменских дел». 

Продюсеры называют этот проект историей на стыке жанров: «чистый экшен, который благодаря авторскому подходу Гая Ричи не укладывается в стандартные представления о боевиках». 

Когда безжалостный магнат Салазар присваивает себе миллиард долларов, отряд элитных агентов под управлением проницательной Рэйчел получает задание вернуть деньги любой ценой. Сид, Бронко и их соратники начинают воплощать стратегию давления на афериста, а затем отправляются на остров Салазара, где проявляют все свои навыки обращения с оружием и взрывчаткой. Однако внезапно ситуация выходит из-под контроля.

В ролях

Генри Кавилл
Генри Кавилл
Sid
Розамунд Пайк
Розамунд Пайк
Bobby Sheen
Эйса Гонсалес
Эйса Гонсалес
Sophia
Джейк Джилленхол
Джейк Джилленхол
Bronco
Фишер Стивенс
Фишер Стивенс
William Horowitz
Джейсон Вонг
Джейсон Вонг
Gucci
Карлос Бардем
Карлос Бардем
Manny Salazar
Эммет Дж. Скэнлэн
Эммет Дж. Скэнлэн
Кристофер Хивью
Кристофер Хивью
(Undisclosed)
Christian Ochoa Lavernia
Jonathan Moreno
Койо Атта
Andre Baker
Даррелл Д’Силва
Даррелл Д’Силва
Braxton
Режиссер Гай Ричи
Сценарист Гай Ричи
Композитор Кристофер Бенстед
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания / США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 2 июня 2026
Премьера в мире 16 января 2025
Дата выхода
21 мая 2026 Россия Централ Партнершип
14 мая 2026 Австралия MA 15+
21 мая 2026 Австрия
14 мая 2026 Аргентина
14 мая 2026 Бахрейн
15 мая 2026 Болгария
24 сентября 2026 Бразилия
31 декабря 2026 Великобритания 15
11 июня 2026 Венгрия
14 мая 2026 Гватемала
21 мая 2026 Германия
14 мая 2026 Греция
21 мая 2026 Израиль
13 мая 2026 Индонезия
18 сентября 2026 Испания
14 мая 2026 Италия
28 мая 2026 Казахстан 18+
14 мая 2026 Катар
14 мая 2026 Колумбия
28 мая 2026 Кыргызстан 18+
15 мая 2026 Латвия 12+
15 мая 2026 Литва
14 мая 2026 Мексика
28 мая 2026 Молдавия N 15
14 мая 2026 Нидерланды 12
14 мая 2026 Новая Зеландия R13
14 мая 2026 ОАЭ
14 мая 2026 Панама
18 июня 2026 Перу
29 августа 2025 Польша
28 мая 2026 Португалия
14 мая 2026 Пуэрто-Рико R
12 июня 2026 Румыния
10 апреля 2026 США
14 мая 2026 Саудовская Аравия
14 мая 2026 Сербия o.A.
11 июля 2026 Словакия 15
14 мая 2026 Таиланд
28 мая 2026 Узбекистан 18+
4 июня 2026 Украина
13 мая 2026 Филиппины
15 мая 2026 Финляндия
14 мая 2026 Хорватия
14 мая 2026 Черногория o.A.
16 января 2025 Чехия
14 мая 2026 Чили 14
14 мая 2026 Швейцария 16
13 мая 2026 Швеция 15
21 августа 2026 Япония
Сборы в мире $27 177 528
Производство Black Bear International, C2 Motion Picture Group, Toff Guy Films
Другие названия
In the Grey, En la zona gris, Грязные деньги, Em Zona Cinzenta, Hall ala, In the Grey - Miljardikeikka, Misiune la limită, Na Zona Cinzenta, Pelēkā zona, Pilkoji zona, Šedá zóna, Shetakh 'Affor, Siva Zona, Szürke zóna, Zawodowcy, Γκρίζα ζώνη, Брудні гроші, В сивата зона, Сива зона, グレイ・ミッション, 金谍行动, เหลี่ยมจารชน คนเหนือเทา, Guerra Sem Regras

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 68 голосов
6.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1597 В жанре «боевик»  353 В жанре «триллер»  297 В фильмах Великобритании  134 В фильмах США  975 В фильмах 2025 года  66
Обновлено 28 июля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Грязные деньги - Дублированный трейлер
Грязные деньги Дублированный трейлер
Грязные деньги - Ролик о создании 2
Грязные деньги Ролик о создании 2
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Наша рецензия

Очередной обаятельный аттракцион Гая Ричи &mdash; негрони из звезд, экшена и фирменного юмора.
Очередной обаятельный аттракцион Гая Ричи — негрони из звезд, экшена и фирменного юмора. Стальная королева юриспруденции Рейчел Уайлд (Эйса Гонсалес) берется за деликатное дело — выбить миллиард долларов из олигарха Салазара, который задолжал крупному инвестиционному фонду и предпочитает не платить по счетам. Живет он на собственном острове под охраной армии и полиции, так что, помимо законных юридических лазеек, нужны грязные методы от взяток и скрытых камер до перестрелок и взрывов. Для этого Рейчел нанимает двух спецов — Бронко (Джейк Джилленхол) и Сида (Генри…

Отзывы зрителей о фильме Грязные деньги

Киноафиша ИИ 25 мая 2026, 00:49 Дата обновления: 27 июня 2026, 21:49
Отзывы зрителей о фильме дают смешанную оценку. Сильные стороны — качественные визуальные эффекты, достойный актерский состав и энергичные сцены боёв. Слабые стороны — слабая проработка сюжета, предсказуемость, местами карикатурные образы и неритмичный темп. В целом зрители оценивают фильм нейтрально до умеренно негативно. Фильм может подойти любителям боевиков и поклонникам Гая Ричи, ищущим развлечение без глубокой истории.
Саммари составлено ИИ на основе 24 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 22 мая 2026, 02:23
После Переводчика - третий подряд достаточно пустой фильм Гая Ричи, раз в год снимает: в 23м, 24м и этот в 25м. Хотя сильно вкладывается в экшн, надо… Читать дальше…
Михаил Роксман 16 мая 2026, 18:01
Люблю фильмы Гая Ричи, особенно Джентльмены, бюджет которого был к слову 22 миллиона. В In The Grey вложили 59!!! Много стрельбы, гонок, но это… Читать дальше…
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Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Времена года
15:50 от 8000 ₽
Каро 11 Октябрь
11:10 от 300 ₽ 18:10 от 300 ₽
Полное расписание и билеты

Новости о фильме

Эксклюзив: Гай Ричи рассказал о работе над боевиком «Грязные деньги»
21 мая 2026 16:50 Эксклюзив: Гай Ричи рассказал о работе над боевиком «Грязные деньги» Фильм уже идет в кинотеатрах.
Что смотреть в кино на этой неделе
20 мая 2026 10:38 Что смотреть в кино на этой неделе Новинка от Гая Ричи и экскурс в мир дизайна через культовые стулья. 
Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги»
19 мая 2026 10:16 Очередной проект неутомимого Гая Ричи: 7 интересных фактов о фильме «Грязные деньги» Похоже, Гай Ричи вообще не берет пауз. Едва зрители успели обсудить «Переводчика» и «Министерство неджентльменских дел», как мастер криминального жанра уже подкинул новую порцию адреналина. 21 мая в кинотеатрах стартует боевик «Грязные деньги», где главные роли исполнили Генри Кавилл и Джейк Джилленхол. Их персонажи — профи высшей лиги по выбиванию чужих долгов. Собрали для вас все, что нужно знать об этой картине.
Главные премьеры мая: что смотреть в кинотеатрах
30 апреля 2026 15:03 Главные премьеры мая: что смотреть в кинотеатрах Хоррор со звездой «Разделения», Гай Ричи и Майкл Джексон.
Джейк Джилленхол и Генри Кавилл работают на грани закона в трейлере боевика Гая Ричи «Грязные деньги»
10 марта 2026 15:10 Джейк Джилленхол и Генри Кавилл работают на грани закона в трейлере боевика Гая Ричи «Грязные деньги» Главные женские роли исполнили Эйса Гонсалес и Розамунд Пайк.
Премьера «Вне закона»: россиян оставили без нового боевика Гая Ричи с Кавиллом без объяснения причин
3 марта 2026 13:15 Премьера «Вне закона»: россиян оставили без нового боевика Гая Ричи с Кавиллом без объяснения причин Проект должны были выпустить еще прошлой зимой.

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«Грязные деньги» в кинотеатрах

Сегодня 28 Завтра 29 чт 30 пт 31 сб 1 вс 2 пн 3 вт 4 ср 5
Как купить билеты на сеанс фильма «Грязные деньги»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Времена года
Филевский парк
2D
15:50 от 8000 ₽
Каро 11 Октябрь
Смоленская
2D
11:10 от 300 ₽ 18:10 от 300 ₽
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ЦСКА
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13:10 от 300 ₽ 16:40 от 300 ₽ 20:30 от 300 ₽ 23:20 от 300 ₽ 01:40 от 300 ₽
Полное расписание и билеты
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