В центре сюжета — элитное подразделение секретных агентов, действующее в серой зоне глобальной политики. Когда безжалостный магнат по имени Салазар (Карлос Бардем) присваивает себе колоссальную сумму в миллиард долларов, на охоту за ним выходят двое лучших специалистов по «решению проблем». Агенты Сид (Генри Кавилл) и Бронко (Джейк Джилленхол) получают, казалось бы, самоубийственное задание — любыми способами вернуть похищенные деньги. Руководит операцией их харизматичная напарница Рэйчел (Эйса Гонсалес). То, что начинается как тщательно спланированная афера, быстро превращается в полномасштабную войну на выживание, где стратегия, хитрость и грубая сила идут рука об руку .

Это уже третий совместный проект Гая Ричи с Генри Кавиллом после «Агентов А.Н.К.Л.» и «Министерства неджентльменских дел».

Продюсеры называют этот проект историей на стыке жанров: «чистый экшен, который благодаря авторскому подходу Гая Ричи не укладывается в стандартные представления о боевиках».