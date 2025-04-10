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Все, что тебя касается

Девочка-подросток разыскивает своего отца на концерте музыкальной группы «Звери» Vsyo, chto tebya kasaetsya 12+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 73
Не пойду 16

О фильме

Маша — шестнадцатилетняя школьница, которая никогда не видела своего отца. Мать говорит ей, что папа их бросил, когда девочка еще не родилась, и не хотел участвовать в их жизни. Однажды, разбирая старые фотографии для выпускного вечера, Маша находит письмо, которая мама писала отцу и узнает что его зовут Павел Соколов, и что её родители познакомились на концерте группы «Звери» 18 лет назад, а потом он ушел в армию и писем от него не было. Маша находит подходящего по имени, фамилии и возрасту мужчину в VK — правда, без фото. На странице Павла она видит пост о том, что он идет на юбилейный концерт группы «Звери». Маша убеждена, что это её отец и решает тоже отправиться на концерт, найти его и узнать, почему он их оставил.

 
Все, что тебя касается - трейлер
Все, что тебя касается  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 июня 2025
Премьера в мире 10 апреля 2025
Дата выхода
10 апреля 2025 Россия Наше кино
10 апреля 2025 Казахстан 12+
17 апреля 2025 Узбекистан 12+
Сборы в мире $772 755
Производство Наше Кино
Другие названия
Vsyo, chto tebya kasaetsya, Всё, что тебя касается
Режиссер
Александр Войтинский
Александр Войтинский
В ролях
Зоя Бербер
Зоя Бербер
Рома Зверь
Рома Зверь
Виктор Хориняк
Виктор Хориняк
Лянка Грыу
Лянка Грыу
Мария Лобанова
Мария Лобанова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.8
Оцените 31 голос
5.3 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  2076 В жанре «комедия»  505 В фильмах России  228
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Все, что тебя касается
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Irinaalex1409 13 апреля 2025, 18:14
Добрая, душевная сказка о любви ❤️
Асель Мишина 10 апреля 2025, 12:43
Посмотрели «Все, что тебя касается» в кино и впечатлений просто море! Это доброе, увлекательное, глубокое и умное кино с блестящим саундтреком и… Читать дальше…
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Новости о фильме
В прокате стартует фильм «Всё, что тебя касается» с участием группы «Звери»
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8 апреля 2025 10:31
Рома Зверь помогает девушке найти отца в трейлере фильма «Всё, что тебя касается»
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31 января 2025 10:37
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27 августа 2024 10:56
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Все, что тебя касается - трейлер
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