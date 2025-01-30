Мики 17, 2024

2050-е. Спасаясь от кровожадного кредитора, который расчленяет своих должников, Микки Барнс вместе с приятелем записывается в колонисты планеты Нифльхейм. Вот только друг становится пилотом, а сам Микки вынужден стать расходным сотрудником — выполнять смертельные задания, умирать и снова оживать в свеженапечатанном теле, в которое загружается его сознание. Упавшего в пещеру Микки 17 спасают обитающие на Нифльхейме ползуны, а вернувшись на базу, парень встречает свою 18-ю версию.
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Хотя хорошо известно, что Роберт Паттинсон играет несколько версий Микки из‑за процесса клонирования, многие не подозревают, что режиссёр Пон Джун Хо настаивал на съёмке некоторых ключевых сцен так, чтобы Паттинсон не знал, какую именно версию Микки он играет, до самого начала съёмок. Этот приём был призван передать замешательство и экзистенциальный ужас клона, борющегося со своей собственной идентичностью, что вылилось в одни из самых тревожных и откровенных актёрских работ в фильме.
Прям в духе. Паттинсон отыграл на 5ку.
Единственное немного не… Читать дальше…