Мики 17, 2024

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Микки 17
7.1
Микки 17 - Дублированный финальный трейлер
Киноафиша Фильмы Микки 17
7.1

Микки 17

, 2025
Mickey 17
США / приключения, драма, фантастика / 18+
Роберт Паттинсон и его клоны осваивают ледяную планету в новом фильме от создателя «Паразитов»
Трейлеры
Пойду 163
Не пойду 5
Постер фильма Микки 17
7.1
Пойду 163
Не пойду 5
Микки 17 - Дублированный финальный трейлер
Микки 17  Дублированный финальный трейлер

О фильме

2050-е. Спасаясь от кровожадного кредитора, который расчленяет своих должников, Микки Барнс вместе с приятелем записывается в колонисты планеты Нифльхейм. Вот только друг становится пилотом, а сам Микки вынужден стать расходным сотрудником — выполнять смертельные задания, умирать и снова оживать в свеженапечатанном теле, в которое загружается его сознание. Упавшего в пещеру Микки 17 спасают обитающие на Нифльхейме ползуны, а вернувшись на базу, парень встречает свою 18-ю версию.

В ролях

Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Mickey Barnes
Наоми Аки
Наоми Аки
Стивен Ян
Стивен Ян
Timo
Марк Руффало
Марк Руффало
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Michael Monroe
Matthew
Пэтси Фэрран
Dorothy
Камерон Бриттон
Камерон Бриттон
Arkady
Кристофер Паттерсон
Chainsaw Guy
Ллойд Хатчинсон
Ллойд Хатчинсон
Underboss
Сэмюэл Бленкин
Сэмюэл Бленкин
Delinquent Borrower
Иэн Ханмор
Иэн Ханмор
Darius Blank
Режиссер Пон Чжун-хо
Сценарист Пон Чжун-хо, Edward Ashton
Композитор Чон Джэ Иль
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 19 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 25 марта 2025
Премьера в мире 30 января 2025
Дата выхода
15 марта 2025 Россия
6 марта 2025 Австралия
7 марта 2025 Австрия
2 сентября 2026 Азербайджан
6 марта 2025 Американские Виргинские острова R
6 марта 2025 Аргентина +13
5 марта 2025 Бельгия 16
2 сентября 2026 Болгария
7 марта 2025 Бразилия
7 марта 2025 Великобритания 15
6 марта 2025 Венгрия 16
6 марта 2025 Гватемала
6 марта 2025 Германия
6 марта 2025 Гонконг
6 марта 2025 Греция K15
6 марта 2025 Грузия R
6 марта 2025 Дания 15
17 апреля 2025 Израиль
7 марта 2025 Индия
5 марта 2025 Индонезия
7 марта 2025 Ирландия 15A
30 января 2025 Исландия Unrated
2 сентября 2026 Испания
6 марта 2025 Италия
6 марта 2025 Казахстан
7 марта 2025 Канада 14A
10 апреля 2025 Катар
7 марта 2025 Китай
6 марта 2025 Колумбия
9 апреля 2025 Кувейт
2 сентября 2026 Кыргызстан
2 сентября 2026 Латвия N16
10 апреля 2025 Ливан
2 сентября 2026 Литва
6 марта 2025 Макао C
6 марта 2025 Малайзия
6 марта 2025 Мексика B-15
2 сентября 2026 Молдавия
6 марта 2025 Нидерланды 16
6 марта 2025 Новая Зеландия
16 апреля 2025 Норвегия 15
10 апреля 2025 ОАЭ 18TC
7 марта 2025 Пакистан
6 марта 2025 Панама
6 марта 2025 Перу
14 марта 2025 Польша
6 марта 2025 Португалия
6 марта 2025 Пуэрто-Рико R
7 марта 2025 Румыния
7 марта 2025 США R
10 апреля 2025 Саудовская Аравия
6 марта 2025 Сербия o.A.
6 марта 2025 Сингапур M18
6 марта 2025 Словакия 15
2 сентября 2026 Таджикистан
6 марта 2025 Таиланд
6 марта 2025 Тайвань
7 марта 2025 Турция
2 сентября 2026 Узбекистан
6 марта 2025 Украина
5 марта 2025 Филиппины R-16
7 марта 2025 Финляндия K-12
5 марта 2025 Франция
17 апреля 2025 Хорватия o.A.
6 марта 2025 Черногория o.A.
2 сентября 2026 Чехия
6 марта 2025 Чили 14
5 марта 2025 Швейцария 12
7 марта 2025 Швеция 15
2 сентября 2026 Эстония
7 марта 2025 ЮАР
28 февраля 2025 Южная Корея 15
28 марта 2025 Япония
Бюджет $118 000 000
Сборы в мире $133 542 263
Производство Warner Bros., Plan B Entertainment, Offscreen
Другие названия
Mickey 17, Mikki 17, Мики 17, Микки 17, 米奇17號, Miki 17, Mikijs 17, Mikis 17, Мiкi 17, Мікі 17, ミッキー17, 米奇17号, 编号17

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 62 голоса
6.7 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  1769 В жанре «приключения»  376 В жанре «драма»  788 В жанре «фантастика»  230 В фильмах США  1081 В фильмах 2025 года  75
Обновлено 20 августа 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Микки 17 - Дублированный финальный трейлер
Микки 17 Дублированный финальный трейлер
Микки 17 - Дублированный трейлер 1
Микки 17 Дублированный трейлер 1
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Наша рецензия

Лучший англоязычный фильм Пон Джун-хо.
Лучший англоязычный фильм Пон Джун-хо. В рамках 75-го международного Берлинского кинофестиваля вне конкурсной программы состоялась мировая премьера «Микки 17» — это новая картина Пон Джун-хо, режиссера оскароносных «Паразитов». До этого он снял на английском языке «Сквозь снег» и «Окчу», хотя большого резонанса они не произвели. Впрочем, эти проекты стали важными вехами на творческом пути постановщика, так что при адаптации романа Эдварда Эштона «Микки-7» Пон мог…

Отзывы зрителей о фильме Микки 17

Киноафиша ИИ 11 сентября 2025, 16:42
Большинство зрителей отмечает в фильме сильный визуальный язык, атмосферу, продуманную символику и работу актёров, особенно Паттинсона; режиссура впечатляет. Слабые стороны: история нередко затянута, диалоги местами плоские, а политические аллюзии спорны. Общая оценка разделилась: часть зрителей считает фильм авторским проектом, другая — перегруженным. Подойдёт поклонникам нестандартного кино и творческой режиссуры; не для тех, кто ждёт лёгкую развлекательную ленту.
Саммари составлено ИИ на основе 19 отзывов.

Отзывы о фильме

Comon 27 марта 2025, 02:23
Умопомрачительный фантастический фильм, Стэнли Кубрик аплодирует стоя. Почему это все решили что создатель Паразитов - может снять плохой фильм? - да… Читать дальше…
Влад Погребенов 1 апреля 2025, 21:02
Охранительный фильм! Особенно для тех кому нравится фильм "Паразиты".
Прям в духе. Паттинсон отыграл на 5ку.

Единственное немного не… Читать дальше…
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Интересные факты

Хотя хорошо известно, что Роберт Паттинсон играет несколько версий Микки из‑за процесса клонирования, многие не подозревают, что режиссёр Пон Джун Хо настаивал на съёмке некоторых ключевых сцен так, чтобы Паттинсон не знал, какую именно версию Микки он играет, до самого начала съёмок. Этот приём был призван передать замешательство и экзистенциальный ужас клона, борющегося со своей собственной идентичностью, что вылилось в одни из самых тревожных и откровенных актёрских работ в фильме.

Новости о фильме

Кадры из фильмов «Мелочи жизни» (2024), «Крушение мира» (2024), «Черный чемодан — двойная игра»
18 марта 2025 11:10 Соскучились по голливудским премьерам? Вот 5 фильмов, которые прямо сегодня можно посмотреть в кинотеатрах Казахстана Среди новинок — боевик, антиутопия и философская драма.
Кадр из фильма «Микки 17»
10 марта 2025 15:51 Блокбастер со звездой «Сумерек» против казахских картин: премьера «Микки 17» не смогла вырваться даже в топ-3 проката Голливудский релиз пока уступает местным лентам.
Пон Джун-хо планирует снять хоррор о сеульском метро
24 февраля 2025 10:41 Пон Джун-хо планирует снять хоррор о сеульском метро Идея возникла еще в начале 2000-х.
Веселое, чудное и едкое зрелище: критики тепло приняли «Микки 17» с Робертом Паттинсоном
17 февраля 2025 10:34 Веселое, чудное и едкое зрелище: критики тепло приняли «Микки 17» с Робертом Паттинсоном Актер раскрывает свой комедийный талант, удостоившись сравнения с Джимом Керри.
Кадр из фильма «Микки 17»
29 января 2025 10:30 Стало известно, когда выйдет в казахстанский прокат фильм «Микки 17» от режиссера «Паразитов» Новый научно-фантастический проект Пон Джун-хо с Робертом Паттинсоном в главной роли стартует в кинотеатрах Казахстана в марте.
Роберт Паттинсон из раза в раз погибает в новом трейлере «Микки 17»
23 января 2025 10:28 Роберт Паттинсон из раза в раз погибает в новом трейлере «Микки 17» Мировая премьера состоится на Берлинском кинофестивале.

Фильм находится в подборках

Фильмы на вечер: самые стоящие новинки Фильмы на вечер: самые стоящие новинки
Лучшие фильмы-антиутопии Лучшие фильмы-антиутопии
Фильмы про социальный конфликт Фильмы про социальный конфликт
Фильмы про другие планеты Фильмы про другие планеты
Космические оперы Космические оперы
Что посмотреть, если веришь в инопланетян или хочешь в них поверить? Подборка на любой вкус Что посмотреть, если веришь в инопланетян или хочешь в них поверить? Подборка на любой вкус
Фильмы про космос Фильмы про космос
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
Пыльные шторы блэкаут больше не в моде: в Европе давно окна закрывают иначе — в России только начали
Шторки из Fix Price по 299 рублей у меня до ванной не доходят: режу на куски — нашла 7 применений по всему дому
2 капли на ватный спонжи — и черные полосы на сандалиях тают моментально: стельки и подошва светлые, как только из обувного
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
Не мог уснуть, пока не досмотрел забытый детектив с Васильевым и Шагиным — «полюбил сильнее, чем “Невского”»
«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни
«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»
Звонок для учителя, а тест — для любителей советского кино: угадайте 6 фильмов СССР про школу
«Ковбоя Бибопа» зря считают одним из лучших аниме в истории: эти 3 тайтла уложат Спайка Шпигеля на лопатки (без «Титанов» и «Магички»)
Вместо Билли Боба Торнтона — Антон Васильев: в России сняли свой «Лэндмен» — нефть и кровь будут литься рекой
На Netflix хватает sci-fi на любой вкус, но эти 3 фильма – лучшие: урвали оценку выше 8 на IMDb
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше