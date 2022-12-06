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Мики 17 Мики 17
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Mickey 17

Мики 17, 2024

2024 / США
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о выходе в прокат
Год выпуска 2024
Режиссер
Пон Чжун-хо
Пон Чжун-хо
В ролях
Роберт Паттинсон
Роберт Паттинсон
Наоми Аки
Стивен Ян
Стивен Ян
Марк Руффало
Марк Руффало
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мики 17 1 постер
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Фильм «Микки-17» с Робертом Паттинсоном получил дату релиза и первый тизер Создатель «Паразитов» готовит научно-фантастический триллер в духе «Марсианина» и «Луны 2112».
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6 декабря 2022 14:05
Начались съемки научно-фантастического фильма «Микки7» с Робертом Паттинсоном Режиссером выступает оскароносный Пон Джун-хо.
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3 августа 2022 10:17
Стивен Ян сыграет с Робертом Паттинсоном в научно-фантастическом триллере Пона Джун-хо Также в фильме снимутся Тони Коллетт, Марк Руффало и Наоми Аки.
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8 июля 2022 10:58
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