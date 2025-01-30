Мики 17, 2024

2050-е. Спасаясь от кровожадного кредитора, который расчленяет своих должников, Микки Барнс вместе с приятелем записывается в колонисты планеты Нифльхейм. Вот только друг становится пилотом, а сам Микки вынужден стать расходным сотрудником — выполнять смертельные задания, умирать и снова оживать в свеженапечатанном теле, в которое загружается его сознание. Упавшего в пещеру Микки 17 спасают обитающие на Нифльхейме ползуны, а вернувшись на базу, парень встречает свою 18-ю версию.