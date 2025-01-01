Осознав, что непохожесть на других делает его уникальным, Кролецып — наполовину кролик, наполовину цыпленок — отправляется в новое путешествие. Вместе с друзьями — скунсом Мэг и саркастичной черепахой Эйбом — он ищет таинственного сурка, умеющего обращать время вспять. Их приключения принимают опасный оборот, когда выясняется, что Кролецып, Мэг и Эйб не единственные, кто ищет сурка.
СтранаБельгия / Франция / США
Продолжительность1 час 28 минут
Год выпуска2025
ПроизводствоOctopolis, Sony Pictures International, nWave Pictures
Другие названия
Chickenhare and the Secret of the Groundhog, Кролецип: У пошуках старого Бабака, Кролецып и Сурок Времени