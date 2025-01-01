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Киноафиша Фильмы Кролецып и Сурок Времени

Кролецып и Сурок Времени

Chickenhare and the Secret of the Groundhog
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О фильме

Осознав, что непохожесть на других делает его уникальным, Кролецып — наполовину кролик, наполовину цыпленок — отправляется в новое путешествие. Вместе с друзьями — скунсом Мэг и саркастичной черепахой Эйбом — он ищет таинственного сурка, умеющего обращать время вспять. Их приключения принимают опасный оборот, когда выясняется, что Кролецып, Мэг и Эйб не единственные, кто ищет сурка.
Страна Бельгия / Франция / США
Продолжительность 1 час 28 минут
Год выпуска 2025
Производство Octopolis, Sony Pictures International, nWave Pictures
Другие названия
Chickenhare and the Secret of the Groundhog, Кролецип: У пошуках старого Бабака, Кролецып и Сурок Времени
Режиссер
Бенжамен Муске
В ролях
Лайла Берзиньш
Джо Охман
Jordan Tartakow
Christopher Bass
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