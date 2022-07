Пятый элемент, 1997

Люк Бессон написал первую версию сценария этого фильма еще в старших классах. Он совершенствовал и переписывал сценарий более 20-ти лет. К 1991 году сценарий насчитывал 400 страниц.

«Божественный язык», на котором говорит Лилу, был придуман режиссером Люком Бессоном, а затем усовершенствован Миллой Йовович. Язык насчитывал 400 слов. Бессон и Йовович общались на нем и писали друг другу письма для практики. К концу съемок они могли свободно разговаривать на этом языке.

Для Gaumont на тот момент производство «Пятого элемента» стало самым дорогим за всю историю студии. Также «Пятый элемент» стал самым дорогим фильмом, снятым за пределами Голливуда.

Когда Корбен первый раз видит Лилу, она говорит на «божественном языке». Люк Бессон не рассказал Брюсу Уиллису, о чем именно будет монолог. Реакция Уиллиса – настоящая.

Мангалоры в фильме носят специальные очки. Такие очки скрывали глаза актеров, которые были видны сквозь маску, и экономили затраты на грим.

Милла Йовович обошла более 3000 претенденток на роль Лилу. Среди них были Джулия Робертс и Элизабет Беркли.

Мел Гибсон и Жан Рено рассматривались на роль Корбена Далласа.

Самым легким в создании фильма Люк Бессон называет утверждение на роль Брюса Уиллиса. «Я приехал в Нью-Йорк. Он прочитал сценарий. Через два часа он согласился на роль».

Изначально фильм должен был стать трилогией. Люк Бессон написал все три сценария, но позже объединил их в один фильм.

«Пятый элемент» был фильмом открытия Каннского фестиваля в 1997 году.

Миниатюру, изображающую Нью-Йорк будущего, строили 9 месяцев. Ее высота составила 6 метров, а длина более 24 метров.

Когда оперная певица Инва Мула увидела партитуру арии Дивы Плавалагуны, которую ей предстояло исполнить, она сказала, что человек физически спеть такое не способен, так как человеческий голос не может так быстро менять ноты. Поэтому она пела ноты по отдельности, а не всю мелодию. Затем записи были обработаны и положены на музыку.

Фраза Корбена Далласа «Я знаю только два языка: английский и матерный английский.» (ориг. «look lady, I only speak two languages, English and bad English.») является импровизацией Брюса Уиллиса.

Джейми Фокс мог сыграть Руби Рода.

Люк Бессон описал Зорга тремя словами: «дэнди», «нувориш», «Гитлер».

Дизайном костюмов занимался легендарный кутюрье Жан-Поль Готье. Также он лично проверял костюмы на всех актерах массовки.

Люк Бессон специально снимал экшн-сцены при ярком дневном свете, в противовес устоявшемуся изображению сцен в темных коридорах космических кораблей в классических научно-фантастических фильмах. По словам режиссера, он хотел изобразить будущее ярким, «радостно-безумным», а не темным и реалистичным.