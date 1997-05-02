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Пятый элемент Пятый элемент
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The Fifth Element

Пятый элемент, 1997

1997 / Франция
8.5 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

XXIII век. Вселенная на грани гибели. Единственная надежда человечества – Пятый Элемент, который прилетает на Землю раз в пять тысяч лет с целью защитить людей, используя камни четырех стихий: огонь, вода, земля и воздух. Но космический корабль Мондошаванов, который доставлял на Землю Пятый Элемент, был атакован и уничтожен Мангалорами, космическими наёмниками. 

Группа ученых на месте крушения собирает останки некоего существа, выделяет его ДНК и воссоздает Пятый Элемент, им оказывается красивая девушка Лилу.

Испуганная Лилу сбегает из лаборатории, «падает на голову» случайно подвернувшемуся таксисту – Корбену Далласу и с его помощью уходит от преследования полицией. Корбен помогает Лилу добраться до ее цели – священника Вито Корнелиуса. По пути Корбен влюбляется в Лилу и решает помочь ей завершить миссию.

В это же время злодей Жан-Батист Эмануэль Зорг с помощью Мангалоров собирается добыть камни стихий и не допустить, чтобы Лилу спасла Вселенную.  

Люк Бессон написал первую версию сценария этого фильма еще в старших классах. Он совершенствовал и переписывал сценарий более 20-ти лет. К 1991 году сценарий насчитывал 400 страниц.

«Божественный язык», на котором говорит Лилу, был придуман режиссером Люком Бессоном, а затем усовершенствован Миллой Йовович. Язык насчитывал 400 слов. Бессон и Йовович общались на нем и писали друг другу письма для практики. К концу съемок они могли свободно разговаривать на этом языке.

Для Gaumont на тот момент производство «Пятого элемента» стало самым дорогим за всю историю студии. Также «Пятый элемент» стал самым дорогим фильмом, снятым за пределами Голливуда.

Когда Корбен первый раз видит Лилу, она говорит на «божественном языке». Люк Бессон не рассказал Брюсу Уиллису, о чем именно будет монолог. Реакция Уиллиса – настоящая.

Мангалоры в фильме носят специальные очки. Такие очки скрывали глаза актеров, которые были видны сквозь маску, и экономили затраты на грим.

Милла Йовович обошла более 3000 претенденток на роль Лилу. Среди них были Джулия Робертс и Элизабет Беркли.

Мел Гибсон и Жан Рено рассматривались на роль Корбена Далласа.

Самым легким в создании фильма Люк Бессон называет утверждение на роль Брюса Уиллиса. «Я приехал в Нью-Йорк. Он прочитал сценарий. Через два часа он согласился на роль».

Изначально фильм должен был стать трилогией. Люк Бессон написал все три сценария, но позже объединил их в один фильм.

«Пятый элемент» был фильмом открытия Каннского фестиваля в 1997 году.

Миниатюру, изображающую Нью-Йорк будущего, строили 9 месяцев. Ее высота составила 6 метров, а длина более 24 метров.

Когда оперная певица Инва Мула увидела партитуру арии Дивы Плавалагуны, которую ей предстояло исполнить, она сказала, что человек физически спеть такое не способен, так как человеческий голос не может так быстро менять ноты. Поэтому она пела ноты по отдельности, а не всю мелодию. Затем записи были обработаны и положены на музыку.

Фраза Корбена Далласа «Я знаю только два языка: английский и матерный английский.» (ориг. «look lady, I only speak two languages, English and bad English.») является импровизацией Брюса Уиллиса.

 Джейми Фокс мог сыграть Руби Рода.

Люк Бессон описал Зорга тремя словами: «дэнди», «нувориш», «Гитлер».

Дизайном костюмов занимался легендарный кутюрье Жан-Поль Готье. Также он лично проверял костюмы на всех актерах массовки.

Люк Бессон специально снимал экшн-сцены при ярком дневном свете, в противовес устоявшемуся изображению сцен в темных коридорах космических кораблей в классических научно-фантастических фильмах. По словам режиссера, он хотел изобразить будущее ярким, «радостно-безумным», а не темным и реалистичным.

На стене египетского храма чудаковатый профессор находит пророчество, гласящее, что Зло дремлет, финальная битва должна состояться на Земле. Инопланетяне оставили людям оружие, которое спасет Жизнь. Оно состоит из четырех элементов - Воды, Ветра, Огня, Земли и Пятого Элемента...

8.5 Оцените
77 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 6 минут
Год выпуска 1997
Премьера в России 25 сентября 1997
Премьера онлайн 31 января 2020
Премьера в мире 2 мая 1997
Возраст 16+
Режиссер
Люк Бессон
Люк Бессон
В ролях
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Милла Йовович
Милла Йовович
Гэри Олдман
Гэри Олдман
Брайон Джеймс
Джон Невилл
Все актеры и съемочная группа
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