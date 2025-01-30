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Постер фильма Арлан. Решающий раунд
Постер фильма Арлан. Решающий раунд
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Киноафиша Фильмы Арлан. Решающий раунд

Арлан. Решающий раунд

Ради спасения брата многообещающий боксер становится участником ожесточенных подпольных боев Arlan. Reshayushchiy raund 16+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 40
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О фильме

Молодой боксер Арлан, воспитанник школы бокса олимпийского резерва, мечтает о поездке на Олимпиаду. Он живет на окраине Алматы с матерью и младшим братом, страдающим от редкого заболевания. В свободное от тренировок время Арлан подрабатывает в магазине, где случайно знакомится с Алиной, к которой сразу испытывает симпатию. Один из друзей Арлана по спортшколе — Тоха — предлагает ему участвовать в подпольных кулачных боях для быстрого заработка. Сначала Арлан отказывается, но, когда состояние его брата резко ухудшается и врачи требуют срочного и дорогостоящего лечения, он решает принять предложение Тохи. Мечта об олимпийском золоте уходит на второй план, и Арлан оказывается втянутым в жестокий мир кулачных боёв, где непобежденным чемпионом является грозный и хладнокровный Никита Адай.

 
Арлан. Решающий раунд - российский трейлер
Арлан. Решающий раунд  российский трейлер
Страна Казахстан
Продолжительность 1 час 43 минуты
Год выпуска 2024
Премьера в мире 30 января 2025
Дата выхода
26 июня 2025 Россия BASE Development
30 января 2025 Казахстан
Сборы в мире $17 027
Производство Semser Films
Другие названия
Arlan. Reshayushchiy raund, Арлан. Решающий раунд, The Decisive Round
Режиссер
Даулет Жумабаев
В ролях
Еркебулан Токтар
Никита Кологривый
Никита Кологривый
Улан Кайраласов
Абильмансур Сериков
Куат Хамитов
Все актеры и съемочная группа
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Новости о фильме
Еркебулан Токтар бьется с Никитой Кологривым в трейлере спортивной драмы «Арлан. Решающий раунд»
Еркебулан Токтар бьется с Никитой Кологривым в трейлере спортивной драмы «Арлан. Решающий раунд» Дебютный фильм Даулета Жумабаева.
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20 мая 2025 13:49
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