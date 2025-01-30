Молодой боксер Арлан, воспитанник школы бокса олимпийского резерва, мечтает о поездке на Олимпиаду. Он живет на окраине Алматы с матерью и младшим братом, страдающим от редкого заболевания. В свободное от тренировок время Арлан подрабатывает в магазине, где случайно знакомится с Алиной, к которой сразу испытывает симпатию. Один из друзей Арлана по спортшколе — Тоха — предлагает ему участвовать в подпольных кулачных боях для быстрого заработка. Сначала Арлан отказывается, но, когда состояние его брата резко ухудшается и врачи требуют срочного и дорогостоящего лечения, он решает принять предложение Тохи. Мечта об олимпийском золоте уходит на второй план, и Арлан оказывается втянутым в жестокий мир кулачных боёв, где непобежденным чемпионом является грозный и хладнокровный Никита Адай.