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Постер мультфильма Кунг-фу кот
Постер мультфильма Кунг-фу кот
Рейтинги
7.1 Рейтинг IMDb: 6.1
Оцените
2 постера
Билеты от 600 ₽
Пойду 17
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Кунг-фу кот

Кунг-фу кот

Боевой кот выходит из подполья, чтобы спасти сына императора от злобного колдуна Jin Ling Yu Mao 12+
Билеты от 600 ₽
Пойду 17
Не пойду 3

О фильме

Когда-то в глубокой древности у великого и непобедимого генерала был говорящий кот, сражавшийся с хозяином бок о бок. Однажды им встретился жестокий и могущественный воин, который используя нечестные приемы выиграл бой. С тех пор генерал пропал, а боевой кот превратился в изгоя, скрывающегося среди бродячих котов. Спустя много лет, когда опасность начала грозить сыну императора, Кунг-фу кот должен вспомнить, кто он такой, взять в лапы меч генерала и собственную смелость. С помощью новых друзей-людей, мышки-ниндзя и лиса-колдуна, ему предстоит раскрыть опасный заговор коварного колдуна, превращающего людей в зверей, и спасти мир от погружения в хаос.

Кунг-фу кот - тизер
Кунг-фу кот  тизер
Страна Китай
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 19 июня 2025
Дата выхода
19 июня 2025 Россия Кинологистика
10 июля 2025 Казахстан 6+
3 июля 2025 Кыргызстан
3 июля 2025 Узбекистан 6+
Сборы в мире $98 864
Другие названия
Jin Ling Yu Mao, The Royal Cat, Кунг-фу кот, 金陵御猫
Режиссер
Liang Cao
В ролях
Ketsu
Cong Liu
Xiaoyu Liu
Ма Чжэнъян
Linhao Qing
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг мультфильма

7.1
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
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Синема парк Белая Дача
13:15 от 600 ₽
Полное расписание и билеты

Кунг-фу кот
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29 мая 2025 14:32
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Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
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