Чарльз Хеллер — криптограф ЦРУ, чья жена погибает во время теракта в Лондоне. Однако его начальство затягивает расследование, поэтому Хеллер решает самостоятельно заняться поиском террористов. Так как у него нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специальное обучение.
|19 апреля 2025
|Россия
|10 апреля 2025
|Австралия
|M
|9 апреля 2025
|Азербайджан
|16+
|10 апреля 2025
|Американские Виргинские острова
|PG-13
|10 апреля 2025
|Аргентина
|+13
|9 апреля 2025
|Бельгия
|12
|11 апреля 2025
|Болгария
|11 апреля 2025
|Бразилия
|11 апреля 2025
|Великобритания
|11 апреля 2025
|Вьетнам
|10 апреля 2025
|Гватемала
|10 апреля 2025
|Германия
|10 апреля 2025
|Гонконг
|10 апреля 2025
|Греция
|10 апреля 2025
|Грузия
|PG-13
|10 апреля 2025
|Доминиканская Республика
|10 апреля 2025
|Израиль
|10 апреля 2025
|Индия
|U/A 16+
|11 апреля 2025
|Индонезия
|11 апреля 2025
|Ирландия
|12A
|10 апреля 2025
|Исландия
|Unrated
|11 апреля 2025
|Испания
|10 апреля 2025
|Италия
|10 апреля 2025
|Казахстан
|18+
|11 апреля 2025
|Канада
|PG
|10 апреля 2025
|Катар
|11 апреля 2025
|Китай
|10 апреля 2025
|Колумбия
|10 апреля 2025
|Кыргызстан
|12+
|11 апреля 2025
|Латвия
|N12
|11 апреля 2025
|Литва
|N13
|10 апреля 2025
|Макао
|B
|10 апреля 2025
|Малайзия
|10 апреля 2025
|Мексика
|B-15
|10 апреля 2025
|Молдавия
|AP 12
|10 апреля 2025
|Нидерланды
|12
|10 апреля 2025
|Новая Зеландия
|10 апреля 2025
|ОАЭ
|18TC
|10 апреля 2025
|Панама
|10 апреля 2025
|Перу
|11 апреля 2025
|Польша
|10 апреля 2025
|Португалия
|10 апреля 2025
|Пуэрто-Рико
|PG-13
|11 апреля 2025
|Румыния
|11 апреля 2025
|США
|10 апреля 2025
|Сербия
|o.A.
|10 апреля 2025
|Сингапур
|10 апреля 2025
|Словакия
|12
|10 апреля 2025
|Таиланд
|11 апреля 2025
|Тайвань
|11 апреля 2025
|Турция
|10 апреля 2025
|Узбекистан
|10 апреля 2025
|Украина
|9 апреля 2025
|Филиппины
|PG
|11 апреля 2025
|Финляндия
|9 апреля 2025
|Франция
|10 апреля 2025
|Хорватия
|o.A.
|10 апреля 2025
|Черногория
|o.A.
|7 ноября 2024
|Чехия
|10 апреля 2025
|Чили
|14
|11 апреля 2025
|Швеция
|11 апреля 2025
|Эстония
|11 апреля 2025
|ЮАР
|9 апреля 2025
|Южная Корея
|11 апреля 2025
|Япония
