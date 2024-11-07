Меню
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.5
3 постера
Киноафиша Фильмы Новичок

Новичок

Интеллигентный криптограф становится полевым шпионом. Триллер о мести с Рами Малеком Amateur 18+
О фильме

Чарльз Хеллер — криптограф ЦРУ, чья жена погибает во время теракта в Лондоне. Однако его начальство затягивает расследование, поэтому Хеллер решает самостоятельно заняться поиском террористов. Так как у него нет необходимых навыков, он шантажирует агентство, чтобы его отправили на специальное обучение.

 
Новичок - дублированный трейлер
Новичок  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 9 июня 2025
Премьера в мире 7 ноября 2024
Дата выхода
19 апреля 2025 Россия
10 апреля 2025 Австралия M
9 апреля 2025 Азербайджан 16+
10 апреля 2025 Американские Виргинские острова PG-13
10 апреля 2025 Аргентина +13
9 апреля 2025 Бельгия 12
11 апреля 2025 Болгария
11 апреля 2025 Бразилия
11 апреля 2025 Великобритания
11 апреля 2025 Вьетнам
10 апреля 2025 Гватемала
10 апреля 2025 Германия
10 апреля 2025 Гонконг
10 апреля 2025 Греция
10 апреля 2025 Грузия PG-13
10 апреля 2025 Доминиканская Республика
10 апреля 2025 Израиль
10 апреля 2025 Индия U/A 16+
11 апреля 2025 Индонезия
11 апреля 2025 Ирландия 12A
10 апреля 2025 Исландия Unrated
11 апреля 2025 Испания
10 апреля 2025 Италия
10 апреля 2025 Казахстан 18+
11 апреля 2025 Канада PG
10 апреля 2025 Катар
11 апреля 2025 Китай
10 апреля 2025 Колумбия
10 апреля 2025 Кыргызстан 12+
11 апреля 2025 Латвия N12
11 апреля 2025 Литва N13
10 апреля 2025 Макао B
10 апреля 2025 Малайзия
10 апреля 2025 Мексика B-15
10 апреля 2025 Молдавия AP 12
10 апреля 2025 Нидерланды 12
10 апреля 2025 Новая Зеландия
10 апреля 2025 ОАЭ 18TC
10 апреля 2025 Панама
10 апреля 2025 Перу
11 апреля 2025 Польша
10 апреля 2025 Португалия
10 апреля 2025 Пуэрто-Рико PG-13
11 апреля 2025 Румыния
11 апреля 2025 США
10 апреля 2025 Сербия o.A.
10 апреля 2025 Сингапур
10 апреля 2025 Словакия 12
10 апреля 2025 Таиланд
11 апреля 2025 Тайвань
11 апреля 2025 Турция
10 апреля 2025 Узбекистан
10 апреля 2025 Украина
9 апреля 2025 Филиппины PG
11 апреля 2025 Финляндия
9 апреля 2025 Франция
10 апреля 2025 Хорватия o.A.
10 апреля 2025 Черногория o.A.
7 ноября 2024 Чехия
10 апреля 2025 Чили 14
11 апреля 2025 Швеция
11 апреля 2025 Эстония
11 апреля 2025 ЮАР
9 апреля 2025 Южная Корея
11 апреля 2025 Япония
Бюджет $60 000 000
Сборы в мире $96 000 836
Производство 20th Century Studios, Hutch Parker Entertainment, Joel B. Michaels Productions
Другие названия
The Amateur, El Amateur: Operación Venganza, Amateur, Новичок, 復仇反擊戰, Amater, Amatér, Amatöör, Amator, Amatör, Amatorul, Az amatőr, Diletantas, Ha'Khov'evan, L'amateur, O Amador, Operação Vingança, Operazione Vendetta, Tay Nghiệp Dư, Ο ερασιτέχνης, Аматер, Аматор, アマチュア, 业余特工, 复仇行动, 外行, 新暗杀指令, 生手, 谍网追凶
Режиссер
Джеймс Хоу
В ролях
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Такэхиро Хира
Такэхиро Хира
Рами Малек
Рами Малек
Катрина Балф
Катрина Балф
Джулианна Николсон
Джулианна Николсон
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 17 голосов
6.5 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Отзывы о фильме Обсудить в чате

Наша рецензия

В зарубежном прокате стартовал фильм «Новичок» Джеймса Хоуза, одного из режиссеров телехитов «Доктор Кто» и «Черное зеркало». Главную роль в картине сыграл Рами Малек. Пожалуй, если бы не его участие, этот проект вряд ли бы остался замеченным на кинорынке. В конце концов, актер снимается редко: последний его крупный перфроманс случился аж в 2020 году в «Не время умирать», а последнее появление на большом экране вообще случилось два года назад в…
Weteran Mc 18 августа 2025, 04:24
"Новичок" - голливудский шпионский боевик 2025 года с Рами Малеком в главной роли.

Сюжет повествует о криптографе ЦРУ Чарли Хеллере, чью… Читать дальше…
Новости о фильме
Компьютерный гений Рами Малек карает убийц своей жены в трейлере триллера «Любитель»
Компьютерный гений Рами Малек карает убийц своей жены в трейлере триллера «Любитель» Новый фильм на тему изобретательной мести.
14 ноября 2024 10:38
Компания Disney объявила даты выхода «Мандалорца и Грогу», «Истории игрушек 5» и других фильмов
Компания Disney объявила даты выхода «Мандалорца и Грогу», «Истории игрушек 5» и других фильмов В список вошли пять крупных проектов.
8 апреля 2024 12:02
Трейлеры фильма Все трейлеры
Новичок - дублированный трейлер
Новичок Дублированный трейлер
Новичок - trailer
Новичок Trailer
Кадры из фильма
