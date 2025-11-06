Бывают такие дни, когда все бесит и ты готов сорваться на первого встречного. В такой ситуации оказался Ник. Сделав предложение своей девушке, он жестоко срывается на официанта ресторана и попадает в тюрьму. Год спустя, он выходит по УДО, благодаря примерному поведению. Ник намерен вновь вернуть свою любовь, но оказывается, что за Мел уже ухаживает некий Честер (Шон Эшмор – «Оно. Новая глава»), по случайному совпадению он инспектор Ника по УДО. Интриги и вызывающее поведение Честера мгновенно приводят Ника в состояние дикой животной агрессии.
