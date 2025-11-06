Меню
Постер фильма Ярость
Ярость

Ярость

Just Breathe 18+
О фильме

Бывают такие дни, когда все бесит и ты готов сорваться на первого встречного. В такой ситуации оказался Ник. Сделав предложение своей девушке, он жестоко срывается на официанта ресторана и попадает в тюрьму. Год спустя, он выходит по УДО, благодаря примерному поведению. Ник намерен вновь вернуть свою любовь, но оказывается, что за Мел уже ухаживает некий Честер (Шон Эшмор – «Оно. Новая глава»), по случайному совпадению он инспектор Ника по УДО. Интриги и вызывающее поведение Честера мгновенно приводят Ника в состояние дикой животной агрессии.

Ярость - дублированный трейлер
Ярость  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 6 ноября 2025
Дата выхода
6 ноября 2025 Россия
Производство Rockwood Champ
Другие названия
Just Breathe, Rage, Ярость
Режиссер
Paul Pompa III
В ролях
Кайл Галлнер
Кайл Галлнер
Шон Эшмор
Шон Эшмор
Уильям Форсайт
Уильям Форсайт
Seth Adair
Ruth Rhett Bennett
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.1
5 IMDb
Трейлеры фильма
Ярость - дублированный трейлер
Ярость Дублированный трейлер
Кадры из фильма
