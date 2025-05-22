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Киноафиша Фильмы Правила Филиппа

Правила Филиппа

Парень с синдромом Дауна знакомится с новой сиделкой и стремится воплотить свою мечту 6+
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О фильме

Филипп любит нарушать правила. Из-за этого у него иногда возникают проблемы. Маме не всегда удается сдерживать его кипучую энергию. Он очень любит свою маму, любит с ней завтракать, делать зарядку, гулять и кататься на аттракционах в парке… Но, когда она на работе, Филипп часто убегает из дома в ближайшую кофейню и наблюдает за тем, как делают кофе. Здесь у него своя жизнь, свои правила и своя мечта — Филипп хочет стать бариста, ведь кофе делает людей счастливее! Но исполнить эту мечту не так-то просто: Филиппу 25 лет, и у него синдром Дауна…

Правила Филиппа - трейлер
Правила Филиппа  трейлер
Страна Россия
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 22 мая 2025
Дата выхода
22 мая 2025 Россия МВК
Сборы в мире $14 273
Производство Interfest, КИНОПРАЙМ, Propeller Production
Другие названия
Pravila Filippa, Правила Филиппа
Режиссер
Роман Косов
В ролях
Юлия Яблонская
Юлия Яблонская
Григорий Данишевский
Григорий Данишевский
Елена Ербакова
Елена Ербакова
Полина Кутепова
Полина Кутепова
Константин Юшкевич
Константин Юшкевич
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 13 голосов
8.2 IMDb
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16 августа 2024 22:46
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Правила Филиппа - трейлер
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