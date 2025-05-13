Untitled the Weeknd & Trey Edward Shults Project, 1970

Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Проект У» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Последнее завтра
5.9
Последнее завтра - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Последнее завтра
5.9

Последнее завтра

, 2025
Hurry Up Tomorrow
США / драма / 18+
Популярный музыкант знакомится с таинственной девушкой и погружается в онейрический трип
Трейлеры
Пойду 64
Не пойду 3
Постер фильма Последнее завтра
5.9
Пойду 64
Не пойду 3
Последнее завтра - Дублированный трейлер
Последнее завтра  Дублированный трейлер

О фильме

Страдающий бессонницей музыкант встречает на концерте таинственную незнакомку. Это погружает его в опасный водоворот событий, стирающий грань между реальностью и ночным кошмаром.

В ролях

Дженна Ортега
Дженна Ортега
Anima
Барри Кеоган
Барри Кеоган
Lee
The Weeknd
The Weeknd
The Weeknd
Райли Кио
Райли Кио
Mother
Рой Уильямс мл.
Ash T
Doctor
Paul L. Davis
Lavi
Sebastian Villalobos
Security
Роман Митичян
Роман Митичян
Driver
Ibrahim Ivan Troy Simonin
Child Abel
Kiara Liz
Jessica
Режиссер Трей Эдвард Шульц
Сценарист Трей Эдвард Шульц, The Weeknd, Reza Fahim
Композитор Oneohtrix Point Never, The Weeknd
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 5 июня 2025
Премьера в мире 13 мая 2025
Дата выхода
29 мая 2025 Россия Атмосфера Кино
15 мая 2025 Австралия
29 мая 2025 Аргентина
29 мая 2025 Беларусь
14 мая 2025 Бельгия 16
15 мая 2025 Бразилия
16 мая 2025 Великобритания
15 мая 2025 Венгрия
19 июня 2025 Гватемала
14 мая 2025 Германия
15 мая 2025 Греция
16 мая 2025 Ирландия 15A
16 мая 2025 Италия
16 мая 2025 Канада
15 мая 2025 Катар
29 мая 2025 Колумбия
14 мая 2025 Марокко
29 мая 2025 Мексика
15 мая 2025 Нидерланды
16 мая 2025 Новая Зеландия
15 мая 2025 ОАЭ
29 мая 2025 Перу
16 мая 2025 Польша
15 мая 2025 Пуэрто-Рико R
23 мая 2025 Румыния
16 мая 2025 США
16 мая 2025 Турция
29 мая 2025 Узбекистан 18+
29 мая 2025 Украина
16 мая 2025 Финляндия
16 мая 2025 Франция 12
15 мая 2025 Хорватия
29 мая 2025 Чили 14
16 мая 2025 ЮАР 16
5 марта 2026 Южная Корея

Где посмотреть фильм

ИВИ
Бюджет $15 000 000
Сборы в мире $7 763 862
Производство Lionsgate, Manic Phase, Live Nation Productions
Другие названия
Hurry Up Tomorrow, Hurry Up Tomorrow: Más allá de los reflectores, Hurry Up Tomorrow - Az éjszaka határán, Hurry Up Tomorrow: Além dos Holofotes, Последнее завтра, Misery, 明日匆匆

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 23 голоса
4.2 IMDb
Написать отзыв
Место в рейтинге
В общем рейтинге  3321 В жанре «драма»  1249 В фильмах США  1989 В фильмах 2025 года  161
Обновлено 25 июня 2025

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Последнее завтра - Дублированный трейлер
Последнее завтра Дублированный трейлер
Последнее завтра - Трейлер
Последнее завтра Трейлер
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Цитаты

The Weeknd Заткнись, f###! Заткнись, f###! Заткнись! Что ты делаешь? Что за f### ты делаешь? Мне нужно уйти прямо сейчас, мне звонят. Мне нужно успеть на рейс, я в туре. Я пытаюсь быть f###### милым! Видишь, я сейчас пытаюсь быть милым, да? Ты выдаёшь меня за плохого, но на самом деле я делаю хорошее дело! Ладно? Так что просто f######, успокойся, и... Мне пора идти.
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Последнее завтра - смотреть в онлайн-кинотеатре

Последнее завтра

Новости о фильме

Неудачное выступление The Weeknd: критиков разочаровал триллер «Последнее завтра»
16 мая 2025 18:10 Неудачное выступление The Weeknd: критиков разочаровал триллер «Последнее завтра» Вторая крупная роль певца после нашумевшего мини-сериала «Кумир».
The Weeknd сходит с ума при участии Дженны Ортеги в трейлере психодрамы Hurry Up Tomorrow
4 февраля 2025 22:50 The Weeknd сходит с ума при участии Дженны Ортеги в трейлере психодрамы Hurry Up Tomorrow Также в фильме снялся Барри Кеоган.
Человек-паук: Новый день
Человек-паук: Новый день
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Одиссея
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Лунтик. Обратная сторона луны
Лунтик. Обратная сторона луны
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Последний богатырь. Колобок
Последний богатырь. Колобок
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Мятеж
2026, США, боевик, триллер, криминал
Смешарики сквозь вселенные
Смешарики сквозь вселенные
2026, Россия, фантастика, приключения
Мой папа - медведь 2
Мой папа - медведь 2
2026, Россия, комедия, семейный
Бегущая
Бегущая
2026, США, боевик, триллер
Не по-детски
Не по-детски
2026, Россия, комедия, мелодрама
Моана
Моана
2026, США, приключения, комедия, семейный
Тони
Тони
2026, США, биография, драма
В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей
Подсмотрела у финнов метод утепления дома: полы теплые даже в -40 без труб и электричества — осенью и зимой не мерзну
С первыми холодами закупаю на Ozon 2–3 метра таких ковриков — незаменимая вещь для дачи и дома
После «Чёрного зеркала» казалось, что удивить уже нечем: 3 фантастических фильма Netflix, которые снова в ТОПе
«Трейлер так себе, но каст топовый»: новый сериал с Васильевым сравнивают с «Лэндменом» и даже «Во все тяжкие»
«Буквы разные писать, кино в тесте узнавать»: вспомните 7 фильмов СССР про школу по кадру
Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер
Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты
Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном
Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»
«Достойному сериалу — достойное продолжение»: после рейтинга 8,2 «Камбэк» с Петровым-Компотом вернется 2 раза
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше