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Новая волна
Новая волна
Nouvelle Vague
Напомним о выходе в прокат
драма
Новая волна
teaser
teaser
Страна
Франция
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2025
Производство
ARP Sélection, Detour Filmproduction, Ciné+OCS
Другие названия
Nouvelle Vague, New Wave, Nowa fala, Новая волна
Режиссер
Ричард Линклейтер
В ролях
Зои Дойч
Аликс Бенезек
Том Новамбр
Paolo Luka Noé
Guillaume Marbeck
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
13
голосов
7.3
IMDb
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Новости о фильме
Фильм Ричарда Линклейтера «Новая волна» выйдет в России
В Каннах фильм удостоился 11-минутной овации, а критический рейтинг на На Rotten Tomatoes составляет 83% «свежести» на основе 36 рецензий.
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28 мая 2025 12:42
Линклейтер снимает Годара: появились отзывы о фильме «Новая волна»
Также был представлен первый трейлер.
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19 мая 2025 12:44
Уэс Андерсон, Ари Астер, Линклейтер: объявлена программа Каннского кинофестиваля-2025
Вне конкурса будет представлено «Исчезновение Йозефа Менгеле» Кирилла Серебренникова.
Написать
10 апреля 2025 13:57
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