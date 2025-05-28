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Киноафиша Фильмы Новая волна

Новая волна

Nouvelle Vague
Напомним о выходе в прокат
Новая волна - teaser
Новая волна  teaser
Страна Франция
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2025
Производство ARP Sélection, Detour Filmproduction, Ciné+OCS
Другие названия
Nouvelle Vague, New Wave, Nowa fala, Новая волна
Режиссер
Ричард Линклейтер
Ричард Линклейтер
В ролях
Зои Дойч
Зои Дойч
Аликс Бенезек
Том Новамбр
Paolo Luka Noé
Guillaume Marbeck
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 13 голосов
7.3 IMDb
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