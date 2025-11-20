Авиатор, 2023

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Постер фильма Авиатор
5.8
Авиатор - Трейлер 2
Киноафиша Фильмы Авиатор
5.8

Авиатор

, 2025
Aviator
Россия / фантастика / 18+
Экранизация одноименного романа Евгения Водолазкина
Трейлеры
Пойду 116
Не пойду 20
Постер фильма Авиатор
5.8
Пойду 116
Не пойду 20
Авиатор - Трейлер 2
Авиатор  Трейлер 2

О фильме

2026 год. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своем прошлом. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие. И в этом ему сможет помочь только любовь, оставшаяся вне времени. Но чем дальше заходит исследование, чем ближе заветный результат, тем чаще причастные к нему задаются вопросом: не слишком ли высока его цена?

В ролях

Константин Хабенский
Константин Хабенский
Konstantin Geyger
Александр Горбатов
Александр Горбатов
Innokentiy Platonov
Евгений Стычкин
Евгений Стычкин
Viktor Zheltkov
Илья Коробко
Илья Коробко
Seva Chistov
Ирина Пегова
Ирина Пегова
Софья Эрнст
Софья Эрнст
Valentina
Иван Филиппов
Иван Филиппов
Дарья Кукарских
Anastasiya
Алексей Кравченко
Алексей Кравченко
Smolyanets
Наталия Вдовина
Наталия Вдовина
mat Platonova
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
otets Platonova
Виталий Кищенко
Виталий Кищенко
Voronin
Режиссер Данила Козловский, Егор Кончаловский
Сценарист Юрий Арабов, Олег Сироткин, Miroslav Stankovich, Evgeniy Vodolazkin
Композитор Максим Фадеев
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 15 января 2026
Премьера в мире 20 ноября 2025
Дата выхода
20 ноября 2025 Россия Атмосфера Кино
Сборы в мире $2 112 359
Производство KinoTV, Красный Квадрат
Другие названия
Aviator, Авиатор

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 52 голоса
4.8 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  3452 В жанре «фантастика»  447 В фильмах России  551 В фильмах 2025 года  175
Обновлено 26 февраля 2026

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Авиатор - Трейлер 2
Авиатор Трейлер 2
Авиатор - Трейлер 3
Авиатор Трейлер 3
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Отзывы зрителей о фильме Авиатор

Киноафиша ИИ 23 ноября 2025, 20:49 Дата обновления: 26 февраля 2026, 00:29
Отзывы разделились: сильные стороны фильма — актёрская игра (Хабенский, Стычкин), операторская работа, музыка и качественные визуальные решения, а также философские мотивы и художественный стиль. Слабые стороны — слабая проработка сюжета, затянутое повествование и несоответствие роману. Общая оценка зрителей варьируется от положительной до критичной. Фильм подойдёт зрителям, ценящим медитативное кино, визуальную эстетику и размышления о времени и памяти.
Саммари составлено ИИ на основе 30 отзывов.

Отзывы о фильме

User 26 ноября 2025, 01:58
Я не понимаю, почему режиссеры так не любят свой народ что снимабт подобную ерунду
User 28 ноября 2025, 12:44
Фильм ужасен!\
Как уговорили Хабенского сняться в таком бездарном фильме.\
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Новости о фильме

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20 января 2026 15:31 На Okko вышли «Авиатор» и «Иллюзия обмана 3» Теперь новинки можно посмотреть в домашней обстановке.
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