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Постер фильма Дыхание шторма
Постер фильма Дыхание шторма
Постер фильма Дыхание шторма
Рейтинги
7.2 Рейтинг IMDb: 6.6
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3 постера
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Не пойду 5
Киноафиша Фильмы Дыхание шторма

Дыхание шторма

Экипаж корабля предпринимает рискованную попытку спасти попавшего в ловушку дайвера Last Breath 16+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 38
Не пойду 5

О фильме

Основано на реальных событиях. Корабль с дайверами попадает в сильный шторм. В результате аварии обрывается страховочный трос и один из участников команды застревает на дне Северного моря. Запаса кислорода у него всего на 5 минут, а помощь может прийти не раньше, чем через полчаса. Экипаж принимает непростое решение рисковать кораблем и всей командой, чтобы вернуть друга живым домой, где его ждет невеста.

Дыхание шторма - дублированный трейлер
Дыхание шторма  дублированный трейлер
Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 18 марта 2025
Премьера в мире 24 февраля 2025
Дата выхода
10 апреля 2025 Россия Экспонента
8 мая 2025 Австралия
28 февраля 2025 Болгария
28 февраля 2025 Великобритания
8 мая 2025 Германия
8 мая 2025 Гонконг
27 февраля 2025 Израиль
28 февраля 2025 Ирландия 12A
18 апреля 2025 Испания
10 апреля 2025 Казахстан 16+
24 апреля 2025 Катар
10 апреля 2025 Кыргызстан 12+
7 марта 2025 Латвия (none)
7 марта 2025 Литва
27 февраля 2025 Нидерланды
24 апреля 2025 ОАЭ 18TC
27 февраля 2025 Пуэрто-Рико PG-13
28 февраля 2025 США PG-13
27 февраля 2025 Сербия o.A.
27 февраля 2025 Сингапур
20 марта 2025 Словакия 12
27 февраля 2025 Тайвань
28 февраля 2025 Турция
10 апреля 2025 Узбекистан 16+
27 февраля 2025 Хорватия
27 февраля 2025 Черногория o.A.
20 марта 2025 Чехия
21 марта 2025 Эстония
21 марта 2025 ЮАР
Бюджет $24 000 000
Сборы в мире $24 409 839
Производство Focus Features, Dark Castle Entertainment, Longshot Film Studios
Другие названия
Last Breath, Sin oxígeno, Дыхание шторма, Lekhoodim, O Último Respiro, Ostatni oddech, Paskutinis oro gurkšnis, Pēdējais elpas vilciens, Prisonnier des abysses, Resgate em Alto Mar, Son Bir Nefes, Τελευταία ανάσα, Останній подих, ラスト・ブレス, 窒息倒數
Режиссер
Алекс Паркинсон
В ролях
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Симу Лю
Симу Лю
Финн Коул
Финн Коул
Ник Биадон
Кристиан Шиклуна
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.2
Оцените 27 голосов
6.6 IMDb
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Место в рейтинге
В общем рейтинге  1440 В жанре «драма»  656 В фильмах Великобритании  118
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Дыхание шторма
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Наша рецензия

Молодой дайвер Крис Лемонс (Финн Коул) прощается с невестой перед уходом на очередную смену. Вместе с другим дайвером, высококлассным профессионалом и скупым на эмоции Дэвисом (Симу Лю), он работает под началом матерого морского волка Дункана (Вуди Харрельсон), который вот-вот должен выйти на пенсию, но никак не хочет расставаться с опасной, но любимой работой. Когда Дэвид и Крис спускаются под воду, газовый трос Криса обрывается. Дайвер медленно погружается на дно, имея в запасе кислорода…
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stas.bdk016 15 апреля 2025, 12:30
Фильм хороший, но вот игра Вуди Харрельсона как то не очень понравилась в этом фильме! Глупо выглядел он в нем, не его роль...
spmarka 13 апреля 2025, 21:34
Я не искушен такими фильмами, но снято хорошо, актерам веришь. Сюжет держит в напряжении. Ощущуается небольшая тревога
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Дыхание шторма - дублированный трейлер
Дыхание шторма Дублированный трейлер
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