О фильме
Расписание
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Постеры
Хороший мальчик
Good Boy
Напомним о выходе в прокат
ужасы
триллер
Пойду
1
Не пойду
0
Страна
США
Продолжительность
1 час 12 минут
Год выпуска
2025
Премьера онлайн
31 мая 2025
Премьера в мире
31 мая 2025
Другие названия
Good Boy
Режиссер
Ben Leonberg
В ролях
Ларри Фессенден
Stuart Rudin
Shane Jensen
Arielle Friedman
Anya Krawcheck
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма
7.4
Оцените
15
голосов
7.1
IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Осенью выйдет хоррор «Хороший мальчик», снятый с точки зрения собаки
Страшная история о зловещем доме.
Написать
11 августа 2025 10:32
Все новости фильма
