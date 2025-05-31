Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Хороший мальчик
1 постер
Пойду 1
Не пойду 0
Киноафиша Фильмы Хороший мальчик

Хороший мальчик

Good Boy
Напомним о выходе в прокат
Пойду 1
Не пойду 0
Страна США
Продолжительность 1 час 12 минут
Год выпуска 2025
Премьера онлайн 31 мая 2025
Премьера в мире 31 мая 2025
Другие названия
Good Boy
Режиссер
Ben Leonberg
В ролях
Ларри Фессенден
Stuart Rudin
Shane Jensen
Arielle Friedman
Anya Krawcheck
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 15 голосов
7.1 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Новости о фильме
Осенью выйдет хоррор «Хороший мальчик», снятый с точки зрения собаки
Осенью выйдет хоррор «Хороший мальчик», снятый с точки зрения собаки Страшная история о зловещем доме.
Написать
11 августа 2025 10:32
Все новости фильма
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Иван Семёнов. Первый поцелуй
Иван Семёнов. Первый поцелуй
2025, Россия, комедия
Мой папа - медведь
Мой папа - медведь
2025, Россия, семейный
Атель-матель
Атель-матель
2025, Россия, комедия
Фантастическая четверка: Первые шаги
Фантастическая четверка: Первые шаги
2025, США, боевик, приключения, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Главный герой давно мертв или, может, это видеоигра? Нашли в Сети 3 безумные теории, которые полностью меняют взгляд на «Джона Уика»
У Брагина полно черт реально существующего следователя из Москвы: Колесников рассказал о прототипе героя «Первого отдела»
После знакомства с Хюррем Сулейман отказался от пагубной привычки, зато обрел ту, после которой его внешность сильно изменилась
Зря Устюгов поставил крест на «Ментовских войнах 12»: ИИ написал сюжет вместо сценаристов НТВ — получился «Невский 8»
«Ни в коем случае»: Рэдклифф наотрез отказался сниматься в сериале «Гарри Поттер» — побрезговал даже камео, и вот почему
«Кайдзю № 8» избежало неловкой локализации: название аниме на русском вызвало бы смешки — вот как переводится это слово
Люцифер, давай до свидания: актер из «Сверхъестественного» назвал самого страшного монстра в истории сериала
Когда людоед — не фигура речи: самая жуткая теория о Фионе в первом «Шреке» слишком жестока, чтобы быть правдой — но увы
«Опошление классики»: у «Карнавальной ночи» есть вторая часть — и она получила такие низкие оценки, что это почти рекорд
Шутки кончились: иностранцы выбрали лучший фильм со Стэйтемом — у россиян есть повод ухмыльнуться
Асмус верхом на НЛО, рэп и Кяро: в России пересняли легендарное «Чучело» с Никулиным и Орбакайте — теперь это мюзикл про соцсети
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше