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Постер мультфильма Человек-бензопила: История Рэдзэ
Постер мультфильма Человек-бензопила: История Рэдзэ
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Киноафиша Фильмы Человек-бензопила: История Рэдзэ

Человек-бензопила: История Рэдзэ

Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen
Напомним о выходе в прокат
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О фильме

Дэндзи, который уже некоторое время работает в Бюро общественной безопасности, целыми днями только и думает о том, как стать ближе к Макиме — не только его начальнице, но и объекту его воздыханий. Дэндзи уверен в искренности своих чувств и даже не допускает мысли, что кто-то может затмить красоту и очарование его возлюбленной. По крайней мере, он так думал, пока не встретил Резе. Милая девушка, которая подрабатывает в кофейне, неожиданно заставила сердце Человека-бензопилы биться чаще. Но к добру ли это?

Человек-бензопила: История Рэдзэ - trailer
Человек-бензопила: История Рэдзэ  trailer
Страна Япония
Год выпуска 2025
Премьера в мире 29 октября 2025
Дата выхода
29 октября 2025 Япония
Производство Mappa, Shueisha
Другие названия
Gekijô-ban Chensô Man Reze-hen, Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, Chainsaw Man: The Movie - Reze Arc, Chainsaw Man - O Filme: Arco da Reze, Chainsaw Man - The Movie: Chương Reze, Chainsaw Man: The Movie: Reze Arc, Chensô Man Reze-hen, 劇場版『チェンソーマン レゼ篇』, 劇場版『鏈鋸人 蕾潔篇』
Режиссер
Tatsuya Yoshihara
В ролях
Кикуносукэ Тоя
Tomori Kusunoki
Сёго Саката
Аи Файруз
Рэина Уэда
Все актеры и съемочная группа

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Человек-бензопила: История Рэдзэ - trailer
Человек-бензопила: История Рэдзэ Trailer
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