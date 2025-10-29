Дэндзи, который уже некоторое время работает в Бюро общественной безопасности, целыми днями только и думает о том, как стать ближе к Макиме — не только его начальнице, но и объекту его воздыханий. Дэндзи уверен в искренности своих чувств и даже не допускает мысли, что кто-то может затмить красоту и очарование его возлюбленной. По крайней мере, он так думал, пока не встретил Резе. Милая девушка, которая подрабатывает в кофейне, неожиданно заставила сердце Человека-бензопилы биться чаще. Но к добру ли это?