Страна Испания

Продолжительность 1 час 30 минут

Год выпуска 2023

Премьера в мире 22 мая 2025

Сборы в мире $5 176 254

Производство Aliwood Mediterráneo Producciones, Creced y Multiplicaos, Mediaset España

Другие названия

¡Vaya vacaciones!, One Hell of a Holiday!, No haberlos tenido, Vaya vacaciones!, Те ещё каникулы или отпуск на все сто