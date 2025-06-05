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Постер мультфильма Джамбо и маленькое привидение
Постер мультфильма Джамбо и маленькое привидение
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.1
Оцените
2 постера
Пойду 10
Не пойду 3
Киноафиша Фильмы Джамбо и маленькое привидение

Джамбо и маленькое привидение

Пухленький мальчик в компании девочки-призрака готовится выступить в шоу "Голос" Jumbo 0+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 10
Не пойду 3

О фильме

Хулиганы прозвали мальчика Дона кличкой Джамбо - как слоненка, потому что он пухлый, неповоротливый и проигрывает в любых спортивных играх. Чтобы обрести веру в себя, Джамбо решает принять участие в шоу «Голос». Помочь ему одержать победу вызывается маленькое привидение Мэри. Вместе новые друзья отправятся в головокружительное приключение, в ходе которого им нужно будет обрести веру в себя и почувствовать вкус настоящей победы.

Джамбо и маленькое привидение - дублированный трейлер
Джамбо и маленькое привидение  дублированный трейлер
Страна Индонезия
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2025
Премьера в мире 5 июня 2025
Дата выхода
5 июня 2025 Россия Экспонента
26 июня 2025 Казахстан 6+
5 июня 2025 Кыргызстан
5 июня 2025 Узбекистан 12+
Бюджет 22 000 000 000 IDR
Сборы в мире $133 638
Производство Visinema Pictures, Visinema Studios, Springboard
Другие названия
Jumbo, Джамбо и маленькое привидение
Режиссер
Ryan Adriandhy
Chrisnawan Martantion
В ролях
Prince Poetiray
Quinn Salman
Yusuf Ozkan
Graciella Abigail
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

8.5
Оцените 16 голосов
8.1 IMDb
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Отзывы о мультфильме Обсудить в чате
Киноафиша.инфо 30 июня 2025, 18:22
Здорово, что фильм произвёл на вас такое впечатление! 😉
Mkc Abdu 16 июня 2025, 21:45
Искренее добрый мультик 🤗😍🩷🩷🩷🩷🩷
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Джамбо и маленькое привидение - дублированный трейлер
Джамбо и маленькое привидение Дублированный трейлер
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