Хулиганы прозвали мальчика Дона кличкой Джамбо - как слоненка, потому что он пухлый, неповоротливый и проигрывает в любых спортивных играх. Чтобы обрести веру в себя, Джамбо решает принять участие в шоу «Голос». Помочь ему одержать победу вызывается маленькое привидение Мэри. Вместе новые друзья отправятся в головокружительное приключение, в ходе которого им нужно будет обрести веру в себя и почувствовать вкус настоящей победы.
|5 июня 2025
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|Казахстан
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