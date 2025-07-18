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Постер мультфильма Пушистый форсаж: Гран-при
Постер мультфильма Пушистый форсаж: Гран-при
Рейтинги
7.0 Рейтинг IMDb: 8.2
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Киноафиша Фильмы Пушистый форсаж: Гран-при

Пушистый форсаж: Гран-при

Драйвовый мультик о юной автогонщице, которая реализует свою мечту Grand Prix of Europe 6+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 4
Не пойду 2

О фильме

Веселая и обаятельная Эдда с ума сходит по болидам и жить не может без гонок. И 50-я годовщина европейского Гран-при становится для нее возможностью не только исполнить свою мечту и войти в историю автоспорта, но также спасти семью от разорения. Однако на соревнованиях она встречает своего кумира Эда — четырехкратного чемпиона, которого не заботит ничто, кроме победы.

Пушистый форсаж: Гран-при - дублированный трейлер
Пушистый форсаж: Гран-при  дублированный трейлер
Страна Германия
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2025
Премьера в мире 18 июля 2025
Дата выхода
14 августа 2025 Россия Вольга
14 августа 2025 Грузия PG
24 июля 2025 Казахстан 6+
22 августа 2025 Латвия U
24 июля 2025 Молдавия AG
14 августа 2025 ОАЭ 18TC
18 июля 2025 Румыния
18 сентября 2025 Сербия o.A.
28 августа 2025 Хорватия o.A.
14 августа 2025 Чехия
Производство MACK Magic, Mack Animation, Mack Media
Другие названия
Grand Prix of Europe, El gran premio a toda velocidad, Пушистый форсаж: Гран-при, Cursa Grand Prix a Europei, Didžiosios lenktynės po Europą, Egérfutam, El Gran Premi, a tot gas, Grand Prix - A Toda Velocidade, Grand Prix - Tassarna i botten, Lielās sacīkstes cauri Eiropai, Marea Cursă a Europei, Marele Premiu al Europei, Super Grand Prix, Suur võidusõit läbi Euroopa, Velika traka evrope, Шалені перегони. Гран-прі Європи
Режиссер
Вальдемар Фаст
В ролях
Джемма Артертон
Джемма Артертон
Томас Сангстер
Томас Сангстер
Хейли Этвелл
Хейли Этвелл
Ленни Генри
Ленни Генри
Rob Beckett
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Рейтинг мультфильма

7.0
Оцените 11 голосов
8.2 IMDb
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Пушистый форсаж: Гран-при - дублированный трейлер
Пушистый форсаж: Гран-при Дублированный трейлер
Пушистый форсаж: Гран-при - дублированный тизер
Пушистый форсаж: Гран-при Дублированный тизер
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