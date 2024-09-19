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Постер фильма Синистер. Семейное проклятие
Постер фильма Синистер. Семейное проклятие
Рейтинги
5.8 Рейтинг IMDb: 4.7
Оцените
2 постера
Билеты от 300 ₽
Пойду 48
Не пойду 10
Киноафиша Фильмы Синистер. Семейное проклятие

Синистер. Семейное проклятие

Любящий отец спасает маленького сына от древнего охотника на детей Bagman 18+
Билеты от 300 ₽
Пойду 48
Не пойду 10

О фильме

Все детство Патрик провел в страхе, который никак не мог понять или объяснить. Теперь он вырос и ужас из прошлого снова его настиг. Но теперь нечто, неподвластное объяснению, ведет охоту не за ним, а за его сыном. Пришло время навсегда избавиться от страха и взглянуть в глаза монстру, который не знает пощады.

Синистер. Семейное проклятие - дублированный трейлер
Синистер. Семейное проклятие  дублированный трейлер
Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 18 октября 2024
Премьера в мире 19 сентября 2024
Дата выхода
3 июля 2025 Россия Global Film 18+
31 октября 2024 Азербайджан 18+
5 декабря 2024 Аргентина
7 ноября 2024 Беларусь
30 января 2025 Бразилия 14
6 марта 2025 Гватемала
5 декабря 2024 Германия 16
26 сентября 2024 Гонконг
10 октября 2024 Греция
10 октября 2024 Грузия PG-13
28 декабря 2024 Доминиканская Республика
27 сентября 2024 Испания 16
23 января 2025 Италия
31 октября 2024 Казахстан
26 сентября 2024 Катар
31 октября 2024 Кыргызстан 12+
1 ноября 2024 Латвия N16
8 ноября 2024 Литва
16 января 2025 Мексика B
19 сентября 2024 ОАЭ TBC
6 марта 2025 Панама
5 декабря 2024 Перу
28 ноября 2024 Португалия
5 декабря 2024 Румыния o.A.
5 декабря 2024 Сербия o.A.
17 октября 2024 Сингапур NC16
14 ноября 2024 Таиланд 15
7 февраля 2025 Турция
31 октября 2024 Узбекистан
26 сентября 2024 Украина
31 октября 2024 Хорватия o.A.
5 декабря 2024 Черногория o.A.
26 декабря 2024 Чили 14
8 ноября 2024 Эстония
20 сентября 2024 ЮАР
Бюджет $14 500 000
Сборы в мире $1 684 393
Производство Lionsgate, Media Capital Technologies, Temple Hill Entertainment
Другие названия
Bagman, Bagman: El espíritu del mal, Bagman - O Malvado, Bagman: Espíritu Del Mal, Bagman. Istota zła, El hombre del saco, El hombre del saco (Bagman), Karabasan, Kotionu, O Homem do Saco, Беґмен, Синистер. Семейное проклятие, 鬼袋人
Режиссер
Колм МакКарти
Колм МакКарти
В ролях
Сэм Клафлин
Сэм Клафлин
Антония Томас
Антония Томас
Уильям Хоуп
Уильям Хоуп
Стивен Кри
Стивен Кри
Фрэнки Корио
Фрэнки Корио
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

5.8
Оцените 19 голосов
4.7 IMDb
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 10 София
20:50 от 350 ₽
Каро 13 Кунцево
15:30 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
#MotoBrother 3 ноября 2024, 00:31
Мы восторге от фильма
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Трейлеры фильма Все трейлеры
Синистер. Семейное проклятие - дублированный трейлер
Синистер. Семейное проклятие Дублированный трейлер
Синистер. Семейное проклятие - trailer
Синистер. Семейное проклятие Trailer
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Кадры из фильма

«Синистер. Семейное проклятие» в кинотеатрах

Сегодня 24 Завтра 25 сб 26 вс 27 пн 28 вт 29 ср 30
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «Синистер. Семейное проклятие»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Каро 10 София
Щелковская
2D
20:50 от 350 ₽
Каро 13 Кунцево г. Москва, внешняя сторона 55 км МКАД, между Рублево-Успенским и Можайским шоссе
2D
15:30 от 350 ₽
Каро 7 Атриум
Курская
2D
23:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты
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