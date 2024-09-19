Все детство Патрик провел в страхе, который никак не мог понять или объяснить. Теперь он вырос и ужас из прошлого снова его настиг. Но теперь нечто, неподвластное объяснению, ведет охоту не за ним, а за его сыном. Пришло время навсегда избавиться от страха и взглянуть в глаза монстру, который не знает пощады.