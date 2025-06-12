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Притворись моим мужем

Бизнес-леди и ее подчиненный притворяются парой в Дубае Pritvoris moim muzhem 16+
Напомним о выходе в прокат
Пойду 34
Не пойду 13

О фильме

Виктория — успешная бизнес-леди. В её строго распланированной жизни нет места хаосу и тем более мужчинам. Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнаёт, что её арабские партнеры работают только с семейными людьми. «Человек, имеющий семью, имеет честь», — считают они. Виктория не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа. Виктория и Роман летят на сделку в Дубай; их задача — ни в коем случае не расколоться, не выдать фиктивность отношений и получить контракт.

Притворись моим мужем - трейлер
Притворись моим мужем  трейлер
Страна Россия
Год выпуска 2025
Премьера в мире 12 июня 2025
Дата выхода
12 июня 2025 Россия Атмосфера Кино
26 июня 2025 Казахстан 12+
Сборы в мире $415 173
Производство K.B.A.
Другие названия
Pritvoris moim muzhem, Притворись моим мужем
Режиссер
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
В ролях
Диана Пожарская
Диана Пожарская
Дмитрий Власкин
Дмитрий Власкин
Павел Прилучный
Павел Прилучный
Николай Наумов
Николай Наумов
Софья Зайка
Софья Зайка
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.7
Оцените 16 голосов
4.1 IMDb
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Притворись моим мужем

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Oleg Pikanov 12 июня 2025, 11:53
Посмотрели «Притворись моим мужем» с огромным удовольствием. Для меня самое главное, чтобы комедия смешила, поднимала настроение и не напрягала. Вот… Читать дальше…
Руслан Пермяков 12 июня 2025, 13:51
Комедия просто класс, даже не ожидалось. Рискнули на нее сходить в кинотеатр и не пожалели, потому что было интересно, позитивно и с душой. Все-таки… Читать дальше…
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Новости о фильме
Диана Пожарская разыгрывает любовь с Дмитрием Власкиным в трейлере ромкома «Притворись моим мужем»
Диана Пожарская разыгрывает любовь с Дмитрием Власкиным в трейлере ромкома «Притворись моим мужем» Павел Прилучный сыграл дубайского шейха.
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26 марта 2025 10:31
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