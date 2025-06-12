Виктория — успешная бизнес-леди. В её строго распланированной жизни нет места хаосу и тем более мужчинам. Она упорно идет к самому крупному контракту в своей карьере с инвесторами из ОАЭ. Практически перед вылетом на встречу в Дубай Виктория узнаёт, что её арабские партнеры работают только с семейными людьми. «Человек, имеющий семью, имеет честь», — считают они. Виктория не намерена терять контракт, поэтому выдает за своего жениха подчиненного Романа. Виктория и Роман летят на сделку в Дубай; их задача — ни в коем случае не расколоться, не выдать фиктивность отношений и получить контракт.