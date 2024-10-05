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Постер фильма E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря
Постер фильма E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.9
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2 постера
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Киноафиша Фильмы E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря

E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря

E.1027 - Eileen Gray and the House by the Sea 18+
Билеты от 1020 ₽
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О фильме

Модернистская драма в документальной оболочке: история знаменитой виллы на французской Ривьере Дом – это манифест. Особенно если он спроектирован с любовью. В конце 1920-х Эйлин Грей, икона дизайна и архитектуры, строит на Лазурном берегу виллу E.1027 – манифест свободы, чистых линий и женского гения. Дом, названный любовным шифром (E – Eileen, 10 – J, Jean, 2 – B, Badovici, 7 – G, Gray), должен был стать убежищем для неё и её возлюбленного, архитектурного критика Жана Бадовичи. Но вместо этого он превратился в арену для мелкой зависти и большого предательства. Вскоре после завершения строительства виллы Грей и Бадовичи расстались, и дом остался ему. В этот период Ле Корбюзье не раз бывал в гостях у Жана Бадовичи, а в конце 1930-х создал росписи на белоснежных стенах дома, что сама Грей сочла вандализмом. Затем Ле Корбюзье фактически присвоил себе авторство E.1027, позволив архитектурному миру поверить, что вилла – его работа. Драматическая сторона событий как бы приглушается документальной. А мы получаем ещё один пример того, как мужское эго переписывает историю.

Страна Швейцария
Продолжительность 1 час 29 минут
Год выпуска 2024
Премьера в мире 5 октября 2024
Дата выхода
9 мая 2025 Великобритания
24 октября 2024 Германия 0
13 ноября 2024 Франция
28 ноября 2024 Швейцария
Сборы в мире $21 267
Производство Das Kollektiv für audiovisuelle Werke, Soap Factory Productions, SRG - SSR
Другие названия
E.1027: Eileen Gray and the House by the Sea, E.1027 - Eileen Gray und das Haus am Meer, E.1027 - Eileen Gray and the House by the Sea, E.1027 - Eileen Gray et la maison au bord de la mer
Режиссер
Beatrice Minger
Кристоф Шауб
В ролях
Charles Morillon
Axel Moustache
Natalie Radmall-Quirke
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.9 IMDb
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«E.1027. Эйлин Грей: Дом у моря» в кинотеатрах

пн 4
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